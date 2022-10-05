Культура

Картина «Разговор Петра I с дьяволом» представлена на выставке в Пскове

Выставка «Петровские бастионы на реке Великой – к 350-летию Петра Первого» Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

В экспозиции представлено 25 живописных и графических работ 14-ти участников проекта: Олега Матюхина, Анатолия Жбанова, Эдуарда Шарипова, Дмитрия Яблочкина, Сергея Каримова, Галины Дячок, Ираиды и Николая Самойленко, Галины Драчевой, Ольги Устиновой, Юлианы Голубевой, Виктора Тимофеева, Николая Захарова и Ольги Гофман.

Все эти произведения были созданы летом этого года на пленэрах в Пскове, Изборске и Печорах – в исторических местах связанных с деятельностью Петра Первого.

Напомним, что Пётр I посещал Псков шесть раз. Он бывал также в Печорах. Сведений о его приездах в Изборск не сохранилось, но по его поручению в 1701 году воевода Иван Валушин осмотрел и измерил крепость. Художники решили, что это доказывает интерес государя к изборским достопримечательностям.

Проект «Петровские бастионы» к 350-летию Петра Первого выиграл грант Фонда культурных инициатив. Благодаря чему члены Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» (22 художника) приобрели по семь холстов и поехали на пленэры, посвящённые годовщине со дня рождения императора Петра. В результате за минувшее лето они создали произведений на две выставки. Основная открылась в галерее современного искусства «Дом на набережной», а дополнительная – в главной городской библиотеке.

На открытии выставки в библиотеке художники отметили, что Пётр Первый велел засыпать или срыть множество старинных псковских церквей и других исторических памятников, из-за чего им теперь и остаётся рисовать петровские бастионы, которые превратились в холмы.

В библиотеке отметили, что выставка движения «ПсковАРТ» будет открыта в учреждении на улице Конной до 19 октября. На ней представлены не только пейзажи с пленэров, но и фантазийные произведения, как, например «Приезд Петра Первого в Псков» Ольги Гофман и «Разговор Петра Первого с дьяволом» Анатолия Жбанова.