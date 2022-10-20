Культура

Выставка художественных работ студентов колледжа искусств открылась в Пскове

Выставка художественных работ студентов и преподавателей Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова открылась в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Выставка пленэрных работ студентов и преподавателей таких специальностей, как «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн» представлена сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я.Курбатова.

Пленэр проходил в сентябре на территории Пушкиногорского музея-заповедника в усадьбе Михайловское.

Молодые художники 3 курса специальности «Дизайн» и 4 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» под руководством преподавателей Константина Зинина и Аркадия Сафронова с особым вдохновением сумели передать красоту ранней осени и особую атмосферу Пушкиногорья, заметили в колледже.

Пленэр проходил в рамках мероприятий Международного книжного форума «Русский Запад» в сотрудничестве с московским художником Александром Елисеевым.