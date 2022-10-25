Культура

Творческие мастерские «Новое передвижничество» в Пскове собрали более 300 участников

Мастер-классы в рамках проекта «Новое передвижничество» ведущих деятелей культуры прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном колледже искусств.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

Музыкальные мастер-классы провели ведущие деятели искусства: Александр Соловьёв (хоровое искусство) – руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, Камерного хора Московской консерватории, Тульского государственного хора, лауреат премии правительства Москвы, декан, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова; Михаил Бурлаков (баян) – доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов; Полина Федотова (фортепиано) – профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат международных конкурсов.

Мастер-классы прошли на 5 сценических площадках Пскова: в концертном зале Детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова Пскова, малом зале Детской музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского Пскова, концертном и малом залах и хоровом классе Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В работе мастер-классов мастеров приняли участие более 120 преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Пскова и области, колледжа искусств, среди которых более 50 преподавателей фортепиано, более 30 преподавателей хоровых дисциплин и вокала, более 30 преподавателей баяна и аккордеона.

В рамках Творческой мастерской Александр Соловьёв, Полина Федотова и Михаил Бурлаков провели открытые репетиции, уроки, консультации с учащимися ДМШ и ДШИ Пскова и области, колледжа искусств. Много вопросов, касающихся музыкальной педагогики, исполнительской техники, музыкальной выразительности, профессиональных перспектив было обсуждено мастерами во время дискуссий и круглых столов.

Профессиональные рекомендации, ценные советы от преподавателей Творческой мастерской получили более 150 юных музыкантов: 20 участников хора средних классов ДШИ Пскова, 25 участников хора младших классов ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского, 32 участника хора средних классов ДМШ №2, 27 участников хора старших классов МШ №2, а также учащиеся по классу баяна и аккордеона из ДМШ №4, студенты колледжа искусств, юные пианисты из ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, ДМШ №2, студенты колледжа искусств.