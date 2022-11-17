Культура

Псковским школьникам назвали задачи современной прокуратуры

В рамках работы по правовому просвещению населения прокуратура Псковской области организовала посещение учениками 10-х и 11-х классов лицея «Развитие» музея надзорного ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В ходе экскурсии школьникам рассказали об истории прокуратуры России и прокуратуры Псковской области, участии прокурорских работников в Великой Отечественной войне, деятельности прокуратуры в советские годы, а также об основных задачах и направлениях надзорной деятельности современной прокуратуры.

Учащимся продемонстрировали знаки отличия, награды, элементы форменной одежды прокуроров, экспонаты, обнаруженные археологами при строительстве здания прокуратуры области.

Кроме того, школьники посетили памятник Петру I, установленный в ознаменование 300-летия Российской прокуратуры.