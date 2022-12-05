Псковичам рассказали о проектах реставратора Всеволода Смирнова

Выставка «Золотой век псковской реставрации» откроется в Пскове 9 декабря. В частности, она будет посвящена архитектору Всеволоду Смирнову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Выставка будет посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны: архитекторам-реставраторам Спегальскому, Смирнову, Скобельцыну и Семёнову.
Псковский архитектор и реставратор, художник и кузнец Всеволод Смирнов родился 2 апреля 1922 года в поселке Мста Удомельского района Тверской губернии. Служил в Красной армии и был участником Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном, 1-ом Украинском, 1-ом Белорусском фронтах. Трижды был ранен. Работал в 75-ом отдельном танкоремонтном батальоне в должности командира взвода.
После демобилизации Всеволод Смирнов вернулся в Ленинград. В 1949-1955 годы учился на архитектурном факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. По приглашению директора Псковской Специальной научно-реставрационной производственной мастерской Александра Рослякова в августе 1955 года Всеволод Смирнов приехал в Псков, где ему предложили должность архитектора. Работая в Пскове на должности сперва архитектора, затем главного архитектора и директора Псковской Специальной научно-реставрационной производственной мастерской, он руководил несколькими проектами реставрации и зарекомендовал себя как первоклассный специалист, отметили в музее.
Первой его работой было спасение церкви Ильи Пророка в селе Выбуты под Псковом – памятника архитектуры XV века. Одновременно он исследовал памятник архитектуры крепостного зодчества – Покровскую башню Окольного города в Пскове. Ему принадлежит авторство уникального шатра без опор для Покровской башни. Возвращение утраченного облика редкой «сдвоенной» церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома – тоже его проект.
Всеволод Смирнов принял непосредственное участие в восстановлении крепостных сооружений Псково-Печерского монастыря. Он реставрировал церковь Николы Чудотворца в Острове и Воскресенский храм в деревне Пустое Воскресение. Принимал участие и в реставрационных работах в Снетогорском монастыре, а также в реконструкции дома Осиповых-Вульф в селе Тригорском Пушкинского заповедника. На башнях Псковского кремля и Псково-Печерского монастыря возвышаются прапоры его работы.
Узнать больше о жизни и деятельности В. П. Смирнова, а также проникнуться духом людей, отдавших все свои силы делу восстановления любимого города, можно будет на выставке «Золотой век псковской реставрации», которая будет работать в музее-квартире Ю. П. Спегальского с 10 декабря.