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Культура

Псковичам рассказали о проектах реставратора Всеволода Смирнова

06.12.2022 21:45|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Золотой век псковской реставрации» откроется в Пскове 9 декабря. В частности, она будет посвящена архитектору Всеволоду Смирнову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка будет посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны: архитекторам-реставраторам Спегальскому, Смирнову, Скобельцыну и Семёнову.

Псковский архитектор и реставратор, художник и кузнец Всеволод Смирнов родился 2 апреля 1922 года в поселке Мста Удомельского района Тверской губернии. Служил в Красной армии и был участником Великой Отечественной войны. Воевал на Центральном, 1-ом Украинском, 1-ом Белорусском фронтах. Трижды был ранен. Работал в 75-ом отдельном танкоремонтном батальоне в должности командира взвода.

После демобилизации Всеволод Смирнов вернулся в Ленинград. В 1949-1955 годы учился на архитектурном факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. По приглашению директора Псковской Специальной научно-реставрационной производственной мастерской Александра Рослякова в августе 1955 года Всеволод Смирнов приехал в Псков, где ему предложили должность архитектора. Работая в Пскове на должности сперва архитектора, затем главного архитектора и директора Псковской Специальной научно-реставрационной производственной мастерской, он руководил несколькими проектами реставрации и зарекомендовал себя как первоклассный специалист, отметили в музее. 

Первой его работой было спасение церкви Ильи Пророка в селе Выбуты под Псковом – памятника архитектуры XV века. Одновременно он исследовал памятник архитектуры крепостного зодчества – Покровскую башню Окольного города в Пскове. Ему принадлежит авторство уникального шатра без опор для Покровской башни. Возвращение утраченного облика редкой «сдвоенной» церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома – тоже его проект.

Всеволод Смирнов принял непосредственное участие в восстановлении крепостных сооружений Псково-Печерского монастыря. Он реставрировал церковь Николы Чудотворца в Острове и Воскресенский храм в деревне Пустое Воскресение. Принимал участие и в реставрационных работах в Снетогорском монастыре, а также в реконструкции дома Осиповых-Вульф в селе Тригорском Пушкинского заповедника. На башнях Псковского кремля и Псково-Печерского монастыря возвышаются прапоры его работы.

«Притягательная харизма Всеволода Петровича привлекала к нему совершенно разных людей. Так его мастерскую в звоннице церкви Успения с Пароменья посещали не только его друзья, но и многочисленные поклонники его таланта, в том числе: Лихачев, Окуджава, Евтушенко, Ахмадулина и другие», – отметила куратор выставки, хранитель музейных предметов Псковского музея-заповедника Анна Новотроицкая.

Узнать больше о жизни и деятельности В. П. Смирнова, а также проникнуться духом людей, отдавших все свои силы делу восстановления любимого города, можно будет на выставке «Золотой век псковской реставрации», которая будет работать в музее-квартире Ю. П. Спегальского с 10 декабря. 

Теги: #выставка #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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