Культура

Санитарные дни пройдут в музее-заповеднике «Михайловское» в марте и апреле

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 28 марта, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Владимир Бачу. Михайловское. Мостик. Из фондов музея-заповедника

Затем, с 29 марта Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей. Гостей по прежнему будут принимать по расписанию «низкого сезона»: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника, во всех мемориальных усадьбах, а также в те же часы со среды по воскресенье — в музейном комплексе в деревне Бугрово.

В заповеднике также напомнили о том, что в апреле музеи-усадьбы будут «веерно» закрываться на санитарные периоды: их график составлен с таким расчётом, чтобы гости, оказавшиеся в это время в Пушкинском заповеднике, всё же смогли побывать хотя бы в части постоянных экспозиций. Так, музейный комплекс в Бугрово и музей-усадьба «Петровское» не смогут принять туристов в период с 3 по 10 апреля. «Тригорское» и выставочный зал «Музейная почта» будут закрыты для посетителей с 10 по 17 апреля и с 17 по 25 апреля соответственно. «Михайловское» станет недоступным для гостей с 15 по 25 апреля.