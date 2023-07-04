В пределах России

Псковичи создали памятник-маяк, который скоро отправится прямиком на Северный полярный круг. Его посвятили исследователям пределов России. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала подробности проекта.
Где начинается Россия? На этот вопрос любой пскович даст ответ с легкостью: «Здесь». Подтверждение — надпись на берегу реки Великой под стенами местного кремля. А до каких пределов простирается российская земля? Можно ответить шутками в духе «С кем граничит Россия? С кем хочет» и «Граница России нигде не заканчивается». Или поступить, как племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна. Та снарядила на Крайний Север и Дальний Восток отряды исследователей. Великая северная экспедиция открыла Алеутские и Командорские острова, подтвердила наличие Берингова пролива между Камчаткой и Америкой, обнаружила Аляску, сделав ее на полтора столетия русской территорией. А главное — нанесла на карты очертания берега вдоль Ледовитого и Тихого океанов.
«До этого Россия сама не знала, до каких пределов она простирается и куда уходит бесконечная земля», - говорит псковский архитектор Владимир Шуляковский.
Последние два года он работает над памятником, посвященным одному из отрядов экспедиции. Им командовал лейтенант Дмитрий Овцын, исследовавший северный берег сразу за Уралом — от Оби до Енисея. Отряд отправился из Обдорска (нынешний Салехард, единственный на планете город, стоящий точно на Северном полярном круге) исследовать Обскую губу — это сразу и очень широкое устье Оби, и узенький залив Карского моря, как бы откалывающий полуостров Ямал от материка.
За Салехардом река Обь превращается в Обскую губу.
Это сейчас — хочешь со спутника до секунды вымеряй координаты, хочешь на самолете лети прямо на место. Кстати, Владимир Шуляковский так и сделал, когда два года назад осматривал на Ямале точку установки будущего памятника.
Не меньше впечатлений получил отряд лейтенанта Овцына. Для выполнения задачи потребовалось несколько навигационных сезонов. Все было, как в приключенческом романе: сломанный руль на судне, нехватка продовольствия, цынга, обморожения, скованность льдами. И гибель нескольких человек из отряда. Но главное было выполнено. Сражаясь с суровой природой сибирского Крайнего Севера, исследователи нанесли на карту очертания береговой линии и доказали существование пути из Оби в Енисей через Карское море.
По берегу Оби участники экспедиции ставили небольшие маяки. Сохранился рисунок с очертаниями одного такого сооружения, сделанный рукой Овцына, он хранится в архиве Военно-морского флота.
Поставить памятник в виде такого маяка задумали живущие в Салехарде члены Русского географического общества супруги Сергей Чижик и Жанна Косых при поддержке местных властей. Сергей и Жанна – псковичи с недавних пор. Как многие жители Крайнего Севера, после завершения трудовой биографии они планируют перебраться на постоянное житье южнее, и уже купили дом в Псковской области. Вот и выбрали псковского архитектора в качестве исполнителя своего замысла с памятником. На решение повлияла установка в псковском Сквере народовластия в 2020 году памятника вечевому колоколу, созданному по проекту Владимира Шуляковского.
«Владимир Шуляковский и те, кто вместе с ним работают над памятником, хорошо знают историю, это нас тоже подкупило, - признается Жанна Косых, которой мы позвонили на Ямал. - Все они — специалисты высокого класса. Такие же, какими были настоящие русские офицеры, исследовавшие Обскую губу. Мы считаем, что экспедиция незаслуженно забыта и хотим это исправить».
Несколько лет назад она выпустила документальный фильм «Обью рекою к студеному морю» о снегоходной экспедиции, прошедшей по пути отряда Дмитрия Овцына.
Как в точности выглядели маяки Овцына, неизвестно. Слишком нечеток его рисунок. Владимир Шуляковский взял за основу для концепции памятника силуэт с картинки и указанные на ней габаритные размеры. Правда, пришлось перевести старинные сажени в современные метры. Вышло 11 метров в ширину и 18 метров в высоту.
На насыпь из валунов поставят гранитную стелу с картой и обозначением маршрута отряда Овцына. Вокруг будет выстроена деревянная конструкция с навершием из металла и матового стекла, увенчанная латунным корабликом. В его очертаниях угадывается дубель-шлюпка «Тобол», главное судно отряда.
Сейчас памятник собирают в псковской мастерской. Кораблик на верхушке вскоре затонируют, а в металлический каркас вставят стекла.
«Мы получим образ исторического сооружения без произвольного домысливания достоверно неизвестных деталей», - заверяет Владимир Шуляковский.
Создание памятника потребовало работы двух десятков специалистов. Устройство стеклянно-металлического колпака разработали конструкторы Зоя Клепикова и Олег Новиков. Стелу выполнил скульптор Сергей Биджамов, он же взял на себя вопросы организации процесса общей работы.
Внутри деревянной конструкции встанет стела с маршрутом отряда.
Интересно получилось с деревом. Решено было использовать лиственницу. Во-первых, долговечно. Во-вторых, много ее растет по берегам Оби, высока вероятность, что именно такую древесину для своих маяков использовал отряд Овцына. Но где взять в Пскове лиственницу подходящего качества? Негде. А если везти из Салехарда, то памятник выйдет «золотым». В итоге, лес достали в Костроме.
Памятник собирают по частям. Камень уже находится в Салехарде. В псковской мастерской еще ведется строительство остальной конструкции. Оно вот-вот завершится. Всего-то и осталось, что вставить в колпак стекла и затонировать кораблик — латунь со временем потемнеет, поэтому мастера сразу придадут ей тот вид, в котором металлу предстоит провести годы. Как только все будет готово, памятник разберут, запакуют в контейнеры и отправят на Ямал.
Лиственницу для деревянной части памятника везли из Костромы.
Место его установки выбрано на высоком берегу Оби. Рядом находится зимняя переправа между Салехардом и Лабытнанги. В отдаленной перспективе здесь появится постоянный мост — есть такие планы у властей. До того момента памятник-маяк, увы, светить не будет. Только с реализацией масштабного государственного проекта на берег удастся протянуть электричество. Пока создатели памятника заложат рукав для кабеля и обозначат места под будущие лампочки.
«Всерьез думали над солнечными батареями. Но с учетом тамошних климатических условий — тяжело», - разводит руками Владимир Шуляковский.
«В это время жители Салехарда съезжаются после летних отпусков, и у нас День города», - объясняет Жанна Косых выбор даты.
Памятник, изготовленный руками псковичей, станет ниточкой исторической памяти. Она свяжет место, где начинается Россия, с местом, где стали известны ее пределы.
Юлия Магера