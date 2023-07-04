Культура

В пределах России

Псковичи создали памятник-маяк, который скоро отправится прямиком на Северный полярный круг. Его посвятили исследователям пределов России. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала подробности проекта.

Рассея — от Оби до Енисея

Где начинается Россия? На этот вопрос любой пскович даст ответ с легкостью: «Здесь». Подтверждение — надпись на берегу реки Великой под стенами местного кремля. А до каких пределов простирается российская земля? Можно ответить шутками в духе «С кем граничит Россия? С кем хочет» и «Граница России нигде не заканчивается». Или поступить, как племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна. Та снарядила на Крайний Север и Дальний Восток отряды исследователей. Великая северная экспедиция открыла Алеутские и Командорские острова, подтвердила наличие Берингова пролива между Камчаткой и Америкой, обнаружила Аляску, сделав ее на полтора столетия русской территорией. А главное — нанесла на карты очертания берега вдоль Ледовитого и Тихого океанов.

«До этого Россия сама не знала, до каких пределов она простирается и куда уходит бесконечная земля», - говорит псковский архитектор Владимир Шуляковский.

Последние два года он работает над памятником, посвященным одному из отрядов экспедиции. Им командовал лейтенант Дмитрий Овцын, исследовавший северный берег сразу за Уралом — от Оби до Енисея. Отряд отправился из Обдорска (нынешний Салехард, единственный на планете город, стоящий точно на Северном полярном круге) исследовать Обскую губу — это сразу и очень широкое устье Оби, и узенький залив Карского моря, как бы откалывающий полуостров Ямал от материка.

За Салехардом река Обь превращается в Обскую губу.

Это сейчас — хочешь со спутника до секунды вымеряй координаты, хочешь на самолете лети прямо на место. Кстати, Владимир Шуляковский так и сделал, когда два года назад осматривал на Ямале точку установки будущего памятника.

«Получил много впечатлений, - делится он. - Интересные места. Северный полярный круг, ненцы в чумах зимуют, снега по пояс».

Не меньше впечатлений получил отряд лейтенанта Овцына. Для выполнения задачи потребовалось несколько навигационных сезонов. Все было, как в приключенческом романе: сломанный руль на судне, нехватка продовольствия, цынга, обморожения, скованность льдами. И гибель нескольких человек из отряда. Но главное было выполнено. Сражаясь с суровой природой сибирского Крайнего Севера, исследователи нанесли на карту очертания береговой линии и доказали существование пути из Оби в Енисей через Карское море.

По берегу Оби участники экспедиции ставили небольшие маяки. Сохранился рисунок с очертаниями одного такого сооружения, сделанный рукой Овцына, он хранится в архиве Военно-морского флота.

Поставить памятник в виде такого маяка задумали живущие в Салехарде члены Русского географического общества супруги Сергей Чижик и Жанна Косых при поддержке местных властей. Сергей и Жанна – псковичи с недавних пор. Как многие жители Крайнего Севера, после завершения трудовой биографии они планируют перебраться на постоянное житье южнее, и уже купили дом в Псковской области. Вот и выбрали псковского архитектора в качестве исполнителя своего замысла с памятником. На решение повлияла установка в псковском Сквере народовластия в 2020 году памятника вечевому колоколу, созданному по проекту Владимира Шуляковского.

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«Владимир Шуляковский и те, кто вместе с ним работают над памятником, хорошо знают историю, это нас тоже подкупило, - признается Жанна Косых, которой мы позвонили на Ямал. - Все они — специалисты высокого класса. Такие же, какими были настоящие русские офицеры, исследовавшие Обскую губу. Мы считаем, что экспедиция незаслуженно забыта и хотим это исправить».

Несколько лет назад она выпустила документальный фильм «Обью рекою к студеному морю» о снегоходной экспедиции, прошедшей по пути отряда Дмитрия Овцына.

Силуэт с картинки

Как в точности выглядели маяки Овцына, неизвестно. Слишком нечеток его рисунок. Владимир Шуляковский взял за основу для концепции памятника силуэт с картинки и указанные на ней габаритные размеры. Правда, пришлось перевести старинные сажени в современные метры. Вышло 11 метров в ширину и 18 метров в высоту.

На насыпь из валунов поставят гранитную стелу с картой и обозначением маршрута отряда Овцына. Вокруг будет выстроена деревянная конструкция с навершием из металла и матового стекла, увенчанная латунным корабликом. В его очертаниях угадывается дубель-шлюпка «Тобол», главное судно отряда.

Сейчас памятник собирают в псковской мастерской. Кораблик на верхушке вскоре затонируют, а в металлический каркас вставят стекла.

«Мы получим образ исторического сооружения без произвольного домысливания достоверно неизвестных деталей», - заверяет Владимир Шуляковский.

Создание памятника потребовало работы двух десятков специалистов. Устройство стеклянно-металлического колпака разработали конструкторы Зоя Клепикова и Олег Новиков. Стелу выполнил скульптор Сергей Биджамов, он же взял на себя вопросы организации процесса общей работы.

Внутри деревянной конструкции встанет стела с маршрутом отряда.

Интересно получилось с деревом. Решено было использовать лиственницу. Во-первых, долговечно. Во-вторых, много ее растет по берегам Оби, высока вероятность, что именно такую древесину для своих маяков использовал отряд Овцына. Но где взять в Пскове лиственницу подходящего качества? Негде. А если везти из Салехарда, то памятник выйдет «золотым». В итоге, лес достали в Костроме.

Памятник собирают по частям. Камень уже находится в Салехарде. В псковской мастерской еще ведется строительство остальной конструкции. Оно вот-вот завершится. Всего-то и осталось, что вставить в колпак стекла и затонировать кораблик — латунь со временем потемнеет, поэтому мастера сразу придадут ей тот вид, в котором металлу предстоит провести годы. Как только все будет готово, памятник разберут, запакуют в контейнеры и отправят на Ямал.

Лиственницу для деревянной части памятника везли из Костромы.

Место его установки выбрано на высоком берегу Оби. Рядом находится зимняя переправа между Салехардом и Лабытнанги. В отдаленной перспективе здесь появится постоянный мост — есть такие планы у властей. До того момента памятник-маяк, увы, светить не будет. Только с реализацией масштабного государственного проекта на берег удастся протянуть электричество. Пока создатели памятника заложат рукав для кабеля и обозначат места под будущие лампочки.

«Всерьез думали над солнечными батареями. Но с учетом тамошних климатических условий — тяжело», - разводит руками Владимир Шуляковский.

Открытие памятника намечено на сентябрь.

«В это время жители Салехарда съезжаются после летних отпусков, и у нас День города», - объясняет Жанна Косых выбор даты.

Памятник, изготовленный руками псковичей, станет ниточкой исторической памяти. Она свяжет место, где начинается Россия, с местом, где стали известны ее пределы.

Юлия Магера