Общество

510 лет спустя

В Пскове напротив Кремля установили вечевой колокол. Перед этим скверу, где он находится, дали подходящее название. На открытии скульптуры прозвучало предложение о еще двух новых памятниках, вокруг колокола посадили деревья, а депутаты проявили скромность.

Официально колокол вернулся в честь 25-летия парламентаризма в новейшей истории Псковской земли. Дату отмечали в прошлом году, а в этом многие вспомнят другую — 510 лет назад Псков вошел в состав московского централизованного государства, из-за чего и лишился вечника.

«И послал великий князь своего дьяка Третьяка Долматова, и псковичи обрадовались, ожидая подтверждения от государя старых порядков, - пишет неизвестный нам автор «Повести о псковском взятии» о событиях 1510 года. - А Третьяк им на вече передал просьбу великого князя, первое новое установление: «...чтобы не было у вас веча, и колокол бы вечевой сняли долой»... И заплакали тут горько псковичи. Как не выплакали они глаз вместе со слезами, как не разорвалось их сердце!.. Месяца января в 13 день, на память святых мучеников Ермолая и Стратоника, спустили вечевой колокол со святой живоначальной Троицы, и начали псковичи, глядя на колокол, плакать по своей старине и прежней воле... И так прошла слава псковская!»

Колокол вернулся в виде памятника самому себе. Архитектор Владимир Шуляковский в марте прошлого года показал макет из картонных полосок. Через полтора года он превратился в конструкцию из железа весом в тонну. Кованую, — а какую же еще, — выполненную мастерами Псковского кузнечного двора Александром Вишневским и Владимиром Беженаром.

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С трех сторон нанесены надписи «вече», «советы», «собрание» - формы народовластия. С ними Псковская земля знакома с тех времен, когда Америка еще не была открыта. Внутри ажурной конструкции спрятан мощный язык, он надежно упирается в псковскую землю. Надо будет — заговорит.

«В 2009 году здесь нашими коллегами, депутатами того созыва, были посажены аллеи, - рассказал председатель регионального парламента Александр Котов на торжественном открытии скульптуры 20 октября. - Решили поддержать эту традицию. Возникла идея установить в сквере памятный знак. Обратились к депутатам Псковской городской Думы, предложили дать название скверу - сквер Народовластия. И мы подчеркнули традиции кузнечного мастерства на нашей родной и любимой псковской земле».

Установили колокол в сквере за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья на ближнем Запсковье. Территорию только что привели в порядок как часть реконструируемой улицы Леона Поземского — Званницы во времена вечевой республики. «Много званых, но мало избранных». Колокол выполнен на деньги народных избранников, депутатов областного Собрания. К их чести, не появилось никаких памятных табличек по этому поводу ни на постаменте под колоколом, ни среди деревьев вокруг него.

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Зато зелени в этот день стало больше. В сквере высадили 22 саженца: березы, клены, дубы. С покупкой помог депутат Юрий Сорокин. Сажали по уму — не рахитичные палки в землю втыкали, как это часто у нас любят, а привезли настоящие молодые деревца. Число новых деревьев ровным счетом ничего не значит, такое количество обозначили городские дендрологи. Первыми вынули лопаты из земли и принялись позировать своему фотографу депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук.

«Даже не сосчитать, - ответил Александр Котов на вопрос, сколько за свою жизнь посадил деревьев. - У меня собственный сад, деревья не только внутри участка, но и снаружи, чтобы могли полюбоваться все, кто прогуливается рядышком. И колодец копал своими руками, много чего делал. Для меня это дело привычное».

От товарищей не отстает глава администрации Пскова Александр Братчиков, пересевший в это кресло из депутатского.

«Мы в свое время обязались высадить в Пскове то количество деревьев, которое будет спилено во время работ на уличной сети, не меньше, - напомнил он. - Я лично принимал участие в высадках на Четырех углах и на проспекте Энтузиастов».

Владимир Шуляковский, несомненно, в этот день испытывал гордость автора, чье творение установили напротив Кремля. Однако полет его мысли куда масштабнее:

«История у нас интересная и героическая. Никак не увековечена память о победе над шведским королем Густавом-Адольфом, который сюда приходил в 1615 году. Событие того заслуживающее, армия у шведов была самая мощная в Европе, псковичи в одиночку отбились. И уже создан эскиз памятника самому выдающемуся велосипедисту Глебу Травину».

Действительно, Владимир Шуляковский такой эскиз представлял в 2015-2016 годах, когда в Пскове обсуждали реконструкцию улицы Свердлова. Предполагалось, что работы коснутся Ботанического и Летнего садов, и где-нибудь там у велодорожки обоснуется знаменитый путешественник. Свердлова сделали так, как сделали, и хорошая идея продолжает витать в воздухе.

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Могли бы обзавестись у себя символом велодвижения всероссийского масштаба, все-таки Травин вдоль границы объехал СССР. Потянулись бы велосипедисты, да и пешим туристам такая история пришлась бы по вкусу.

Вечевой колокол на Запсковье — тоже новый объект туристического показа. Экскурсоводам будет удобно привести сюда туристов с Вечевой площади в Кроме, а потом по Герцена нырнуть в Финский парк. Осталось только дождаться отбытия с Герцена рабочих.

В частном разговоре Александр Котов выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой скульптуры, теперь она стала не только достоянием ревнителей псковской старины, но и доступной вандалам. На замечание о том, что цвет у колокола удачный, черный, маркером по такому не порисуешь, отметил, что «вандалы — тоже творческие люди». С этим трудно спорить, расчет только на то, что среди псковичей не окажется своего «Василия III», который захочет расправиться с вечником. Если уж предки не смогли уберечь колокол полтысячелетия назад, то уж наша задача сохранить хотя бы памятник ему. А то знаете, вместе с колоколом в прошлый раз на Москву 300 самых влиятельных семей отъехали. Уж лучше вы к нам.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова