Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
исторический фестиваль в Выбутах
«Истфакт» Псковские партизаны
распродажа стройматериалов
Господин Рейтингомер
Богатство «Голубых озер»
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
как не впасть в уныние осенью
самое время для ремонта
Кружки и секции в Пскове
о роли педагогов
Снова в школу. ЛОНГРИД
профсоюзы власть, работодатели
Новое в Пскове
изменяя лик родной земли
профсоюзы для общества
псковская осетинка
 
 
 
ещё Культура 08.09.2023 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего 08.09.2023 18:040 Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов 08.09.2023 18:000 Старинные предметы письма представят в Изборске 08.09.2023 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего 08.09.2023 16:420 Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского 08.09.2023 13:090 Вещи эпохи композитора Римского-Корсакова подарили музею-усадьбе «Любенск»
 
 
 
Самое популярное 03.09.2023 17:152 Попытку незаконного использования беспилотников пресекли в Псковской области 01.09.2023 00:100 Неопознанный объект нейтрализовали в небе над Псковом в районе Крестов 02.09.2023 14:5012 Валерий Гарбузов об утраченных иллюзиях уходящей эпохи 01.09.2023 14:330 В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ квадрокоптеру 01.09.2023 10:520 Силовики задержали сбежавшего со службы в Пскове военного
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего

08.09.2023 17:14|ПсковКомментариев: 0

Впервые песню на сетоском языке я услышала лет десять назад в Пскове, на детском конкурсе красоты и таланта. Исполнила ее маленькая девочка в национальной одежде, познакомив зрителей с одной из традиций своего народа. Представители сето на протяжении десятилетий стараются сохранить свои обычаи, свою кухню, свою культуру и свой язык. И во многом им это удается.

О том, сколько представителей малочисленного народа проживает на территории Псковской области, где они учат язык, когда надевают национальную одежду и почему не проводят свадьбы по-сетоски, рассказала Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе по специальным программам Изборского музея-заповедника, руководитель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк, кстати, бабушка той самой юной исполнительницы сетоского фольклора.

 

Чистокровные сето

- Сколько представителей народа сето проживает на территории Псковской области?

- Сейчас в Псковской области проживает 192 представителя народа сето. Это взрослое население, те, кто прошел суды и доказал свою принадлежность к малочисленному народу. Сейчас они регистрируются в федеральном агентстве по делам национальностей. Часть уже зарегистрировалась, часть еще нет. Также есть еще около сотни детей, которые регистрируются в составе семьи. Если мама или папа получили на руки документ о том, что они сето, прошли регистрацию в федеральном агентстве по делам национальностей, то в дальнейшем дети тоже могут по этому документу регистрироваться.

- Какие привилегии дает принадлежность к малочисленному народу?

- Пока ничего. Но мы хотим попросить о такой привилегии, как досрочный уход на пенсию, потому что нас мало уже осталось, или чтобы, например, наших мужчин не призывали в армию. Еще хотелось бы, чтобы в районе, где мы обосновались, были возможности жить и работать. Чтобы представители нашего народа оставались в Печорском районе.

- Дети, внуки все-таки уезжают в другие города?

- Да, чьи-то дети уже уехали в Псков, в Санкт-Петербург, в Великие Луки. А родители живут здесь, в Печорском районе: в Печорах, в Старом Изборске, в Паниковичах, в Новоизборской и в Лавровской волостях.

- Вы сказали, одно из условий регистрации, чтобы отец или мать были сето. А много «чистокровных» представителей вашего народа?

- Из 192 человек больше сотни тех, у кого и папа, и мама - представители народа сето.

- У вас по-прежнему редки межнациональные браки?

- Уже не так редки. Нас же мало, и мы между собой почти все родственники. Поэтому в последнее время все больше смешанных браков.

- Эстонские сето - это тоже ваши родственники?

- Конечно, наши родственники есть и в Эстонии. До 2004 года в Печорах была эстонская школа, после окончания которой многие уезжали учиться в Эстонию и там оставались жить. Редко, кто возвращался. Я одна из тех, кто учился в Эстонии и вернулся сюда.

- Раньше псковские сето постоянно общались с эстонскими. Сейчас есть проблемы с перемещением через границу?

- Если это близкие родственники, то делается многоразовая виза на год. Но ездят к нам в основном с частными визитами. Поездок по культурному обмену сейчас нет. Кто может, тот делает визу и приезжает, кто не может - не приезжает. У меня сестры живут в Эстонии, и поскольку я им близкая родственница, им делают многоразовые визы, и они приезжают свободно в любое время.

Традиции через кухню

- Раньше основу хозяйственной деятельности сето составляли земледелие и животноводство. Чем занимаются современные сето? Какие профессии осваивают, где работают?

- Многие сето все так же работают на земле, даже имея другие профессии. Держат скот: и коров, и коз, и овец. Сами делают из молока сметану, творог, сыр, другие продукты. Выращивают картофель. Также пчелами занимаются, огороды у всех есть, заготовки делаем на зиму, занимаемся сбором ягод, грибов. А у тех, кто на пенсии, земледелие и животноводство - это основные занятия, приносящие доход.

Профессии же у нас самые разные: продавцы, музейные работники, педагоги, трактористы, механизаторы. Я по специальности агроном, 30 лет работала в колхозе, теперь 16 лет работаю в музее, занимаюсь сетоскими вопросами, и уже 27 лет будет, как возглавляю общественную организацию «Этнокультурное общество народа сето».

Внуки, 14 и 17 лет, учатся в школе в Новом Изборске. Внучке 20 лет, она школу окончила, учится в институте. Учу ее и печь, и готовить. Для меня важно, чтобы на престольных праздниках на столе были традиционные блюда. Например, в Рождество обязательно должна быть кровяная колбаса, холодец.

- Много блюд национальной кухни сохранилось?

- Лучше всего сохранилась именно кухня сето. Все помнят, как родители пекли пироги, хлеб, варили сыр, сушили яблоки, делали блюда: паштет, холодец, кровяные колбасы, тушили и коптили мясо, тушили капусту с перловой крупой, варили тыквенный компот. Все об этом помнят, и эти блюда все делаются. Наша основная приправа - тмин. Его добавляем и в хлеб, и в сыр, и в капусту, и даже чай с ним делаем.

- А удается ли сохранять другие традиции, язык?

- Сохранять наши обычаи и традиции очень помогают музей, Лингвистическая гимназия, Паниковская школа, Новоизборская школа. Мы можем обучать детей языку, учить наши песни. В Новоизборской школе учатся дети из сетоских семей. Но мы не разделяем школьников по национальному признаку - рады видеть всех, кому интересна наша культура. Школьники участвуют в детском лингвистическом лагере.

Также при поддержке музея сето в Сигово в Паниковской школе реализовывался проект «Тропа сказок», где мы учили детей пению и сетоскому языку. В результате родился детский ансамбль «Каарахельбе», который в этом году отметит три года.

«Каарахельбе» сначала был семейным ансамблем. Основали его сотрудницы нашего музея Эне Лыйв и ее дочь Юлия. Они привлекли своих дочек и внучек, а затем к коллективу присоединились и другие сетоские семьи. Получился ансамбль из девяти детей и двоих взрослых. У них сшиты красивые национальные костюмы. Они прекрасно выступают, знакомят зрителей со старинными песнями и танцами. Старшие - мама и бабушка - в совершенстве знают сетоский язык.

- А дети?

- Они тоже понимают язык и занимаются в ансамбле с удовольствием.

Также в этом году важную дату отмечает сетоский ансамбль «Птенцы», созданный при Печорской Лингвистической гимназии. В школе же как? Они ученики уходят, другие приходят. Менялись и педагоги, которые занимались ансамблем. Но сами «Птенцы» существуют уже 20 лет. Ребята не только изучают язык и поют старинные песни, но и осваивают традиционные музыкальные инструменты - гармошку, каннель, занимаются рукоделием. Руководит ансамблем педагог гимназии Елена Вариксоо. Благодаря ее работе, в том числе, участию в грантовых конкурсах, для ансамбля удалось приобрести костюмы.

- Песни сето - отдельная тема. Много ли их сохранилось?

- Конечно много. Песни не просто пели, но иногда импровизировали, сочиняли на месте. Но сейчас умеют это делать только единицы, и то это представители старшего поколения. Изучаем старые песни, которые когда-то слышали.

- Сетоский язык сложно изучать?

- У нас письменности никогда не было. Язык мы передаем из уст в уста. Конечно, не просто. Сетоский язык ближе к эстонскому, поэтому старшему поколению, которое училось в эстонской школе, легче его воспринимать. Теперь дети учатся в русских школах, им немножко сложнее. Но, если в семьях говорят на сетоском языке, с пониманием проблем не возникает.

Сетоский язык - что-то среднее между эстонским и финским. Но есть в нем и русские слова, потому что сето всегда жили между русскими. У нас экспозиции, выставки называются так и называются «Русские и сето - одна земля, общая история». И престольные праздники тоже отмечаем вместе. Например, 2 августа праздник Ильи в Бобково и Соколово. Одна - русская деревня, другая - сетоская. Ходим в гости на кирмаш, в часовню в Соколово приезжает батюшка из Мальского прихода, проводит богослужение, а потом все вместе накрываем стол и устраиваем праздник.

Национальная одежда и современные свадьбы

- Отличительная особенность сето - это национальная одежда и большое количество украшений серебра. Теперь вся эта красота только для праздников?

- В повседневной жизни и раньше не носили много серебряных украшений, только по праздникам. Одеждой на каждый день были рубашка, сарафан, передник, а из украшений- просто цепочка с крестиком или короткая цепочка. Даже когда выезжали на рынок в Печоры своими продуктами торговать, не наряжались. Все серебро надевали только по большим праздникам: Троица, Пасха, Рождество, Успение, Покров, и когда гости приходили тоже надевали лучшую одежду и серебряные украшения.

Конечно, сейчас в сетоском сарафане или рубашке никто на огород не идет, но у многих национальная одежда сохранилась. Недавно в честь Успения был праздник: много народу было в сетоской одежде.

- Молодежь специально такую одежду шьет? Или в основном, она достается в наследство от бабушек?

- Что-то от бабушек, что-то - специально заказываем. Мы пытаемся закупать те вещи, которые сами уже не умеем ткать. Ту же льняную ткань, чтобы шить рубашку, мы найдем, а вот нарукавники заказываем у мастеров.

- Придерживаются ли современные сето старинных обычаев? Как, например, ваши свадьбы проходят?

- По-современному. Какие-то элементы может и есть, например, пояс одевать, гармонисту на гармонь кидать варежку. Но не более того. Сыграть настоящую сетоскую свадьбу мы сейчас не можем. Согласно обычаю, подружки должны были ходить по всем деревням, по гостям, кланяться, петь и хвалить невесту. У нас просто нет этих людей, которые смогли бы так делать. Во-вторых, никто уже точно не знает всю процедуру: что надо делать в первый день, во второй… Есть фильм о свадьбе сето, он давным-давно в Эстонии снят. И думаю, что после этого они тоже уже никаких фильмов не снимали.

Дружбы сад

- Сето есть только в Эстонии и Псковской области?

- Представители сето живут еще в Красноярском крае. Они сами когда-то туда уезжали в поисках лучшей жизни. Два года назад наша делегация была у них в гостях. Они тоже периодически к нам приезжают. В этом году на фестивале было 12 красноярских сето. Они тоже хранят свою культуру, традиции, песни, костюмы. У них тоже музей есть. И они тоже стараются сберечь свой язык - разговаривают на нем, песни поют.

- Наверное, все в Псковской области были или хотя бы слышали о музее сето в Сигово. Не мешает работе музея то, что до него можно добраться только личным транспортом?

- Один раз в неделю, по четвергам, к нам ходит автобус из Печор. Но в музее и так достаточно посетителей. Бывает, что в день принимаем по несколько групп, и наши сотрудники по пять проводят. А если группы приезжают в одно время, то Эне проводит экскурсию на улице, Малле - в доме, а потом меняются. И у нас, конечно, всех гостей музея угощаем пирогом с чаем или тыквенным компотом.

- Несколько лет назад в Сигово появился Сад дружбы, деревья для которого дарили ваши друзья и партнеры? Сад растет?

- Сад растет, и огород каждый год мы сажаем. У нас и картофель, и капуста, и свекла, и морковь, огурцы, помидоры, перец, зелень - все, что раньше в сетоских семьях выращивали, мы тоже растим. Причем, овощей хватает и на Сигово, и на музей в Изборске, филиалом которого мы являемся. А сад растет, яблоки собираем, новые деревья появляются.

В прошлом году у нас был ижорский ансамбль - дуб посадили. В этом году к нам приезжал другой малочисленный народ - вепсы, они посадили семь сосен. Новые деревья в саду появляются каждый год. У меня есть книга, где записано, кто какое дерево посадил. Если кто-то захочет посмотреть, где его яблоня, как она растет, то могу показать. И, конечно, мы рады всем, кто хочет посетить наш сад, наш музей, кому интересна наша культура и традиции.

Беседовала Светлана Синцова
Фото ВК-сообщества музея-заповедника "Изборск" и Елены Вариксоо

 

Теги: #сето #традиции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Примете ли участие в голосовании на выборах 8-10 сентября?
В опросе приняло участие 288 человек
08.09.2023, 18:270 Наталья Никифорова: Кому отдашь свой голос, с того и можно спрашивать 08.09.2023, 18:150 РЖД возобновили продажи билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток 08.09.2023, 18:040 Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов 08.09.2023, 18:000 Старинные предметы письма представят в Изборске
08.09.2023, 17:500 Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 17:490 Пандус вблизи перекрестка улиц Юбилейной и Коммунальной обновили в Пскове 08.09.2023, 17:480 Врачи Островской межрайонной больницы проголосовали через ДЭГ 08.09.2023, 17:430 Псковичей приглашают поддержать Печоры в голосовании за новую столицу «Серебряного ожерелья»
08.09.2023, 17:320 Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов 08.09.2023, 17:240 Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем свое будущее 08.09.2023, 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего 08.09.2023, 17:070 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО
08.09.2023, 17:040 Алеся Михачева: Цифровые технологии позволяют избирателям голосовать из любого места 08.09.2023, 16:520 Как реагировать на регулировщика, рассказывают в Детском парке Пскова 08.09.2023, 16:490 Двухлетнего псковича с раздробленной в мясорубке кистью перевели из реанимации 08.09.2023, 16:450 Марина Борисенкова: Людям с инвалидностью удобнее голосовать через ДЭГ
08.09.2023, 16:420 Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского 08.09.2023, 16:340 Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов 08.09.2023, 16:260 Навигацию танкеров-газовозов в Арктике поможет организовать МегаФон 08.09.2023, 16:221 Наталья Горбачёва о ДЭГ: Это интересно, просто и удобно
08.09.2023, 16:100 Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2023, 15:580 Стала известна явка на муниципальных выборах в Псковской области на 15:00 08.09.2023, 15:520 Псковичи голосуют активнее великолучан на выборах губернатора 08.09.2023, 15:460 Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки
08.09.2023, 15:443 Княгиня Ольга агитирует за ДЭГ в Пскове. ВИДЕО 08.09.2023, 15:400 Явка на выборах главы Псковского района превысила 4% 08.09.2023, 15:380 Псковичам предлагают принять участие в конкурсе «Семья России» 08.09.2023, 15:370 Сети газораспределения ввели в эксплуатацию в деревне Пыталовские Хутора
08.09.2023, 15:340 Явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00 8 сентября приблизилась к 7% 08.09.2023, 15:240 Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре 08.09.2023, 15:200 Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека 08.09.2023, 15:080 «Что-то среднее между подберезовиками и подосиновиками»: необычные грибы нашли в Пскове
08.09.2023, 15:010 Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре 08.09.2023, 14:590 Александр Борисов: Будущее - за дистанционным электронным голосованием 08.09.2023, 14:490 Штраф заплатит пскович за кражу бензопилы и триммера 08.09.2023, 14:420 Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО
08.09.2023, 14:310 Александр Гончаренко проголосовал на выборах губернатора онлайн и перечислил преимущества ДЭГ 08.09.2023, 14:250 Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы 08.09.2023, 14:230 В Псковской области пройдет неделя приёмов по вопросам правовой поддержки 08.09.2023, 14:150 Псково-Печерскую икону Богоматери «Умиление» чтят православные 8 сентября
08.09.2023, 14:080 Богато украшенное помещение продают в Пскове за 15,5 миллионов рублей 08.09.2023, 14:030 Алексей Севастьянов: Участие в выборах определяет завтрашний день 08.09.2023, 14:030 Доля интернет-торговли в России достигла 12% 08.09.2023, 14:020 Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ по пути на обед
08.09.2023, 13:570 Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании пяти тысяч атак на ресурсы онлайн-голосования на выборах 08.09.2023, 13:540 Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра 08.09.2023, 13:490 Спрос на ипотеку в Псковской области вырос в полтора раза 08.09.2023, 13:470 Участникам интенсивов «Школы 21» в Новгороде предоставят бесплатное общежитие
08.09.2023, 13:350 Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля 08.09.2023, 13:330 «Хайпожоры»: Атака дронов, казус Гарбузова, рекламный дедлайн и рекорды ДЭГ. ВИДЕО 08.09.2023, 13:220 Аппарат для снятия боли в спине закупили в псковскую областную больницу 08.09.2023, 13:150 Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции
08.09.2023, 13:090 Вещи эпохи композитора Римского-Корсакова подарили музею-усадьбе «Любенск» 08.09.2023, 13:062 Дед Мороз со Снегурочкой пришли на избирательный участок в Пскове 08.09.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 08.09.2023, 13:010 Более 700 жителей Псковской области получили путевки на санаторно-курортное лечение
08.09.2023, 12:501 50% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 12:500 Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву 08.09.2023, 12:410 Явка на выборах псковского губернатора на 12:00 8 сентября составила менее 4% 08.09.2023, 12:400 Юрий Сорокин о ДЭГ: Процесс занял не больше минуты
08.09.2023, 12:380 Эрмитаж передал на хранение в Александро-Невскую лавру саркофаг для мощей святого 08.09.2023, 12:360 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября 08.09.2023, 12:310 Антон Минаков: Обязательно приходите на избирательные участки 08.09.2023, 12:290 Центробанк выпустил в обращение золотую 50-рублевую монету «Георгий Победоносец»
08.09.2023, 12:222 Владимир Кузь: Проголосовал в 8:01 из дома, за чашечкой кофе 08.09.2023, 12:170 Более 350 километров распределительных сетей построили в Псковской области в рамках догазификации 08.09.2023, 12:100 Топ советов, как не впасть в уныние осенью. ЛОНГРИД 08.09.2023, 12:080 Депутаты Псковской городской Думы голосуют на выборах губернатора
08.09.2023, 12:060 Обладательница титула «Миссис Псков 2022» приняла участие в титульной фотосессии 08.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 08.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 сентября 08.09.2023, 11:480 Заявки на турнир по хоккею «Без ограничений» в Пскове можно подать до 9 сентября
08.09.2023, 11:420 Александр Братчиков: Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример 08.09.2023, 11:380 Андрей Козлов проголосовал через ДЭГ на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 11:370 Более 1,5 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Опочки за август 08.09.2023, 11:362 Главы районов Псковской области голосуют через ДЭГ на губернаторских выборах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru