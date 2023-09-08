Культура

Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего

Впервые песню на сетоском языке я услышала лет десять назад в Пскове, на детском конкурсе красоты и таланта. Исполнила ее маленькая девочка в национальной одежде, познакомив зрителей с одной из традиций своего народа. Представители сето на протяжении десятилетий стараются сохранить свои обычаи, свою кухню, свою культуру и свой язык. И во многом им это удается.

О том, сколько представителей малочисленного народа проживает на территории Псковской области, где они учат язык, когда надевают национальную одежду и почему не проводят свадьбы по-сетоски, рассказала Псковской Ленте Новостей заместитель директора по работе по специальным программам Изборского музея-заповедника, руководитель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк, кстати, бабушка той самой юной исполнительницы сетоского фольклора.

Чистокровные сето

- Сколько представителей народа сето проживает на территории Псковской области?

- Сейчас в Псковской области проживает 192 представителя народа сето. Это взрослое население, те, кто прошел суды и доказал свою принадлежность к малочисленному народу. Сейчас они регистрируются в федеральном агентстве по делам национальностей. Часть уже зарегистрировалась, часть еще нет. Также есть еще около сотни детей, которые регистрируются в составе семьи. Если мама или папа получили на руки документ о том, что они сето, прошли регистрацию в федеральном агентстве по делам национальностей, то в дальнейшем дети тоже могут по этому документу регистрироваться.

- Какие привилегии дает принадлежность к малочисленному народу?

- Пока ничего. Но мы хотим попросить о такой привилегии, как досрочный уход на пенсию, потому что нас мало уже осталось, или чтобы, например, наших мужчин не призывали в армию. Еще хотелось бы, чтобы в районе, где мы обосновались, были возможности жить и работать. Чтобы представители нашего народа оставались в Печорском районе.

- Дети, внуки все-таки уезжают в другие города?

- Да, чьи-то дети уже уехали в Псков, в Санкт-Петербург, в Великие Луки. А родители живут здесь, в Печорском районе: в Печорах, в Старом Изборске, в Паниковичах, в Новоизборской и в Лавровской волостях.

- Вы сказали, одно из условий регистрации, чтобы отец или мать были сето. А много «чистокровных» представителей вашего народа?

- Из 192 человек больше сотни тех, у кого и папа, и мама - представители народа сето.

- У вас по-прежнему редки межнациональные браки?

- Уже не так редки. Нас же мало, и мы между собой почти все родственники. Поэтому в последнее время все больше смешанных браков.

- Эстонские сето - это тоже ваши родственники?

- Конечно, наши родственники есть и в Эстонии. До 2004 года в Печорах была эстонская школа, после окончания которой многие уезжали учиться в Эстонию и там оставались жить. Редко, кто возвращался. Я одна из тех, кто учился в Эстонии и вернулся сюда.

- Раньше псковские сето постоянно общались с эстонскими. Сейчас есть проблемы с перемещением через границу?

- Если это близкие родственники, то делается многоразовая виза на год. Но ездят к нам в основном с частными визитами. Поездок по культурному обмену сейчас нет. Кто может, тот делает визу и приезжает, кто не может - не приезжает. У меня сестры живут в Эстонии, и поскольку я им близкая родственница, им делают многоразовые визы, и они приезжают свободно в любое время.

Традиции через кухню

- Раньше основу хозяйственной деятельности сето составляли земледелие и животноводство. Чем занимаются современные сето? Какие профессии осваивают, где работают?

- Многие сето все так же работают на земле, даже имея другие профессии. Держат скот: и коров, и коз, и овец. Сами делают из молока сметану, творог, сыр, другие продукты. Выращивают картофель. Также пчелами занимаются, огороды у всех есть, заготовки делаем на зиму, занимаемся сбором ягод, грибов. А у тех, кто на пенсии, земледелие и животноводство - это основные занятия, приносящие доход.

Профессии же у нас самые разные: продавцы, музейные работники, педагоги, трактористы, механизаторы. Я по специальности агроном, 30 лет работала в колхозе, теперь 16 лет работаю в музее, занимаюсь сетоскими вопросами, и уже 27 лет будет, как возглавляю общественную организацию «Этнокультурное общество народа сето».

Внуки, 14 и 17 лет, учатся в школе в Новом Изборске. Внучке 20 лет, она школу окончила, учится в институте. Учу ее и печь, и готовить. Для меня важно, чтобы на престольных праздниках на столе были традиционные блюда. Например, в Рождество обязательно должна быть кровяная колбаса, холодец.

- Много блюд национальной кухни сохранилось?

- Лучше всего сохранилась именно кухня сето. Все помнят, как родители пекли пироги, хлеб, варили сыр, сушили яблоки, делали блюда: паштет, холодец, кровяные колбасы, тушили и коптили мясо, тушили капусту с перловой крупой, варили тыквенный компот. Все об этом помнят, и эти блюда все делаются. Наша основная приправа - тмин. Его добавляем и в хлеб, и в сыр, и в капусту, и даже чай с ним делаем.

- А удается ли сохранять другие традиции, язык?

- Сохранять наши обычаи и традиции очень помогают музей, Лингвистическая гимназия, Паниковская школа, Новоизборская школа. Мы можем обучать детей языку, учить наши песни. В Новоизборской школе учатся дети из сетоских семей. Но мы не разделяем школьников по национальному признаку - рады видеть всех, кому интересна наша культура. Школьники участвуют в детском лингвистическом лагере.

Также при поддержке музея сето в Сигово в Паниковской школе реализовывался проект «Тропа сказок», где мы учили детей пению и сетоскому языку. В результате родился детский ансамбль «Каарахельбе», который в этом году отметит три года.

«Каарахельбе» сначала был семейным ансамблем. Основали его сотрудницы нашего музея Эне Лыйв и ее дочь Юлия. Они привлекли своих дочек и внучек, а затем к коллективу присоединились и другие сетоские семьи. Получился ансамбль из девяти детей и двоих взрослых. У них сшиты красивые национальные костюмы. Они прекрасно выступают, знакомят зрителей со старинными песнями и танцами. Старшие - мама и бабушка - в совершенстве знают сетоский язык.

- А дети?

- Они тоже понимают язык и занимаются в ансамбле с удовольствием.

Также в этом году важную дату отмечает сетоский ансамбль «Птенцы», созданный при Печорской Лингвистической гимназии. В школе же как? Они ученики уходят, другие приходят. Менялись и педагоги, которые занимались ансамблем. Но сами «Птенцы» существуют уже 20 лет. Ребята не только изучают язык и поют старинные песни, но и осваивают традиционные музыкальные инструменты - гармошку, каннель, занимаются рукоделием. Руководит ансамблем педагог гимназии Елена Вариксоо. Благодаря ее работе, в том числе, участию в грантовых конкурсах, для ансамбля удалось приобрести костюмы.

- Песни сето - отдельная тема. Много ли их сохранилось?

- Конечно много. Песни не просто пели, но иногда импровизировали, сочиняли на месте. Но сейчас умеют это делать только единицы, и то это представители старшего поколения. Изучаем старые песни, которые когда-то слышали.

- Сетоский язык сложно изучать?

- У нас письменности никогда не было. Язык мы передаем из уст в уста. Конечно, не просто. Сетоский язык ближе к эстонскому, поэтому старшему поколению, которое училось в эстонской школе, легче его воспринимать. Теперь дети учатся в русских школах, им немножко сложнее. Но, если в семьях говорят на сетоском языке, с пониманием проблем не возникает.

Сетоский язык - что-то среднее между эстонским и финским. Но есть в нем и русские слова, потому что сето всегда жили между русскими. У нас экспозиции, выставки называются так и называются «Русские и сето - одна земля, общая история». И престольные праздники тоже отмечаем вместе. Например, 2 августа праздник Ильи в Бобково и Соколово. Одна - русская деревня, другая - сетоская. Ходим в гости на кирмаш, в часовню в Соколово приезжает батюшка из Мальского прихода, проводит богослужение, а потом все вместе накрываем стол и устраиваем праздник.

Национальная одежда и современные свадьбы

- Отличительная особенность сето - это национальная одежда и большое количество украшений серебра. Теперь вся эта красота только для праздников?

- В повседневной жизни и раньше не носили много серебряных украшений, только по праздникам. Одеждой на каждый день были рубашка, сарафан, передник, а из украшений- просто цепочка с крестиком или короткая цепочка. Даже когда выезжали на рынок в Печоры своими продуктами торговать, не наряжались. Все серебро надевали только по большим праздникам: Троица, Пасха, Рождество, Успение, Покров, и когда гости приходили тоже надевали лучшую одежду и серебряные украшения.

Конечно, сейчас в сетоском сарафане или рубашке никто на огород не идет, но у многих национальная одежда сохранилась. Недавно в честь Успения был праздник: много народу было в сетоской одежде.

- Молодежь специально такую одежду шьет? Или в основном, она достается в наследство от бабушек?

- Что-то от бабушек, что-то - специально заказываем. Мы пытаемся закупать те вещи, которые сами уже не умеем ткать. Ту же льняную ткань, чтобы шить рубашку, мы найдем, а вот нарукавники заказываем у мастеров.

- Придерживаются ли современные сето старинных обычаев? Как, например, ваши свадьбы проходят?

- По-современному. Какие-то элементы может и есть, например, пояс одевать, гармонисту на гармонь кидать варежку. Но не более того. Сыграть настоящую сетоскую свадьбу мы сейчас не можем. Согласно обычаю, подружки должны были ходить по всем деревням, по гостям, кланяться, петь и хвалить невесту. У нас просто нет этих людей, которые смогли бы так делать. Во-вторых, никто уже точно не знает всю процедуру: что надо делать в первый день, во второй… Есть фильм о свадьбе сето, он давным-давно в Эстонии снят. И думаю, что после этого они тоже уже никаких фильмов не снимали.

Дружбы сад

- Сето есть только в Эстонии и Псковской области?

- Представители сето живут еще в Красноярском крае. Они сами когда-то туда уезжали в поисках лучшей жизни. Два года назад наша делегация была у них в гостях. Они тоже периодически к нам приезжают. В этом году на фестивале было 12 красноярских сето. Они тоже хранят свою культуру, традиции, песни, костюмы. У них тоже музей есть. И они тоже стараются сберечь свой язык - разговаривают на нем, песни поют.

- Наверное, все в Псковской области были или хотя бы слышали о музее сето в Сигово. Не мешает работе музея то, что до него можно добраться только личным транспортом?

- Один раз в неделю, по четвергам, к нам ходит автобус из Печор. Но в музее и так достаточно посетителей. Бывает, что в день принимаем по несколько групп, и наши сотрудники по пять проводят. А если группы приезжают в одно время, то Эне проводит экскурсию на улице, Малле - в доме, а потом меняются. И у нас, конечно, всех гостей музея угощаем пирогом с чаем или тыквенным компотом.

- Несколько лет назад в Сигово появился Сад дружбы, деревья для которого дарили ваши друзья и партнеры? Сад растет?

- Сад растет, и огород каждый год мы сажаем. У нас и картофель, и капуста, и свекла, и морковь, огурцы, помидоры, перец, зелень - все, что раньше в сетоских семьях выращивали, мы тоже растим. Причем, овощей хватает и на Сигово, и на музей в Изборске, филиалом которого мы являемся. А сад растет, яблоки собираем, новые деревья появляются.

В прошлом году у нас был ижорский ансамбль - дуб посадили. В этом году к нам приезжал другой малочисленный народ - вепсы, они посадили семь сосен. Новые деревья в саду появляются каждый год. У меня есть книга, где записано, кто какое дерево посадил. Если кто-то захочет посмотреть, где его яблоня, как она растет, то могу показать. И, конечно, мы рады всем, кто хочет посетить наш сад, наш музей, кому интересна наша культура и традиции.

Беседовала Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества музея-заповедника "Изборск" и Елены Вариксоо