Культура

Органист из Испании даст концерт в Пскове

Органист из Испании Хесус Сампедро Маркес выступит в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 26 декабря в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Про маэстро говорят, что он умеет любой орган сделать "экспрессивным". Его концертная деятельность включает участие в большом количестве специализированных циклов и фестивалей в Польше, Франции, Италии, Германии, Чехии, Эстонии. Российскому слушателю он знаком по выступлениям в подмосковной усадьбе Царицыно, Нижнетагильской и Северо-Кавказской государственной филармонии, в Римско-католическом Кафедральном соборе Москвы», - рассказали организаторы.

Хесус Сампедро Маркес — испанский органист, преподаватель, популяризатор органного наследия, первое музыкальное образование получил в консерваториях Севильи и Малаги. Затем совершенствовал своё мастерство в Мадриде и в Париже. Является организатором многочисленных международных органных фестивалей на юге Испании.

Программа концерта «Рождественский восторг», которую музыкант представит псковской аудитории, составлена из праздничных религиозных произведений (мессы, кантаты), шедевров барочной музыки (Ж. Б. Люлли, А. Вивальди), большого количества именно испанской органной музыки (М. Дэ Фалья, Э. Торрес), а также авторских обработок европейской музыки, сделанных самим Хесусом Сампедро Маркесом.

Ранее сообщалось, что первый рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» состоится в Пскове с 23 декабря по 7 января.