Культура

Съемки телешоу «Поехали!» прошли в Пушкинском заповеднике

Съемки известного телешоу «Поехали!» продолжаются в Псковской области. 17 января съёмочная группа работала в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Туристском информационном центре.

Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

В рамках программы съемок, которую для гостей разработали в Туристском информационном центре Псковской области, состоялась «встреча» с Александром Пушкиным и его няней Ариной Родионовной. Ее участники поразили ведущих — Марию Осадник и Евгения Покровского — своим мастерством перевоплощения и сценической игры. В съёмках приняли участие школьники, которые продемонстрировали своё поэтическое творчество, рассказали в ТИЦ.

«Замечательная погода и ощущение от прикосновения к предметам, которых касался наш великий поэтический гений, добавила всем отличного настроения. Ждем выпуск программы в первых числах февраля», - сказала директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.