Культура

Концерт рок-группы «Наши» состоится в Доме офицеров

Концерт «Поддержим наших!» в исполнении группы «Наши» пройдет в Доме офицеров в Пскове 18 февраля в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Концерт пройдет в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по городам России при поддержке Народного фронта и президентского фонда культурных инициатив.

«Наши» – это молодая рок-группа с патриотическими взглядами, и её лидер Руслан Осташко – известный общественный деятель и ведущий Первого канала.

Вход на концерт по пригласительным, которые можно получить в Доме офицеров.

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