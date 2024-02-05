Культура

Экспозиции и выставочный зал музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения 15 февраля

Экспозиции и выставочный зал Государственного музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Переменчивая февральская погода вносит коррективы в работу музея-заповедника. В четверг запланировано временное отключение электроснабжения в музейных экспозициях и выставочном зале. Надеемся на понимание и просим учитывать эту информацию при планировании путешествия в Изборск», – обратились к гостям сотрудники музея.

Изборская крепость и музейное кафе работают в обычном режиме. Сборные экскурсии – в 11:00, 13:00 и 15:00.