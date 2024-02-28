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Культура

Культурно-просветительская программа «Я раз зашел в старинный дом…» пройдет в Полибино

02.03.2024 17:03|ПсковКомментариев: 0

Культурно-просветительская программа «Я раз зашел в старинный дом…», посвящённую Международному женскому дню и Году семьи России пройдет  8 марта в 12.00 в в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской (деревня Полибино Великолукского района) . Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Участники праздничного мероприятия станут первыми посетителями выставки живописных работ, выполненных ученицами детской художественной школы Великих Лук. На картинах юных художниц ярко отражена атмосфера дворянской усадьбы XIX века, в которой росла «Принцесса науки» Соня Корвин-Круковская.

Посетители узнают о модных тенденциях в интерьере того времени, увидят предметы обиходы русского дворянства, получат возможность сравнить быт в Полибино и Стокгольме. Сотрудники музея расскажут об отношениях Софьи Ковалевской со своей матерью и дочкой.

В завершении мероприятия каждый сможет принять участие в тематическом мастер-классе по изготовлению открытки с сургучной печатью и зашифрованным на языке цветов посланием.

Источник: Псковская Лента Новостей
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