Культура

Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Детском парке Пскова

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Детском парке Пскова 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова.

Фото: комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова

В празднике примут участие творческие коллективы Псковской области и Санкт-Петербурга. Гостей фестиваля ждут интерактивные программы, народные игры и забавы, частушки, псковские масленичные хороводы.

«Всех желающих будут рады видеть на мастер-классах. Самые смелые смогут принять участие в традиционной масленичной забаве "Стенка на стенку". Завершением гуляний станет большая масленичная вечерка с песнями под гармонь, частушками и народными танцами», - добавили в комитете.