Культура

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин сегодня поговорят о Псковско-Ливонской войне (1406-1409 г.г.) и битве на Логозовицком поле (1407 г.).

Предыстория войны, силы и планы сторон, ход битвы на Логозовицком поле, итоги сражения и войны — об этом и многом другом в эфире.

Трансляция завершена.