Общество

В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков призвал ускорить разработку ГОСТа для шаурмы, потому что из-за жары возрастает риск отравлений, такой запрос он направил в Роскачество.

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«Прошу Вас, уважаемый Максим Александрович, поручить профильным департаментам Роскачества ускорить разработку нового национального стандарта (ГОСТа) для приготовления шаурмы», - сказано в тексте обращения, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Он отметил, что в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара, а высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, тем самым возрастает риск роста числа массовых отравлений шаурмой.