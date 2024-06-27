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Общество

Правительство выделило более 24,5 млрд рублей на оказание медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями

29.06.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Более 24,5 млрд рублей будет направлено в 2024 году на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

За счёт этих средств продолжится обеспечение детей дорогостоящей медицинской помощью, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России, а также медицинских изделий и технических средств реабилитации.

«Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжёлыми диагнозами», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 27 июня.

Глава кабмина добавил, что перечень препаратов, которые закупаются через «Круг добра», последовательно расширяется, для помощи его подопечным используются новые сложные и уникальные методики. Всё это требует дополнительных ресурсов.

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи таким детям за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. В середине декабря 2022 года по поручению главы государства возрастная группа пациентов, которым помогает «Круг добра», была расширена до 19 лет (если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда).

Благодаря фонду в 2023 году дорогостоящие лекарства получили почти 2,5 тысячи маленьких пациентов и ещё около 300 детей – медицинские изделия и технические средства реабилитации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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