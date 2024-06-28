Происшествия

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивку нашли 25 июня в кассе одной из финансовых организаций города. По имеющимся сведениям, подделка поступила в выручке из магазина в областном центре. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.