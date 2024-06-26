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Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей

Мужчина из Лонг-Айленда получил компенсацию почти в два миллиона долларов (163 миллиона рублей) за то, что лишился пальца из-за функции плавного закрытия дверей на собственном BMW X5. Об этом пишет New York Post.

Несчастный случай произошел с 68-летним Годвином Боатенгом еще в 2016 году. Когда он приехал в больницу, врачи ему сказали, что пришить палец обратно не смогут из-за серьезных повреждений. В результате полученной травмы пострадавшему пришлось отказаться от любимого хобби — игры в теннис. Кроме того, ему пришлось научиться по-новому писать и есть, пишет РИА Новости.

Хотя присяжные не сочли немецкого производителя автомобилей ответственным по трем другим претензиям, в том числе по поводу того, что дверь имела опасную конструкцию, они были убеждены, что компания BMW не была честной, когда заявила, что только пара человек пострадала от механизма плавного закрытия дверей. Немецкий автомобильный регулятор в 2016 году сообщил о как минимум 44 пострадавших от этой опции.

Годвину Боатенгу присудили компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. Мужчина остался доволен, поскольку до этого BMW всячески пыталась договориться с ним в досудебном порядке за гораздо меньшую плату.