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Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке.

Тело, упакованное в мешок, как минимум с 11 утра пролежало у кромки воды в траве на пляже Булатниковского пруда. В это же время в пруду купались жители Подмосковья. Температура воздуха в субботу достигала 30 градусов жары, пишет РИА Новости.

Как рассказали посетители пляжа, они сразу позвонили в полицию и сообщили об этом. Через некоторое время место, где находилось тело, было огорожено. Позже приехал следователь.