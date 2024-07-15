Культура

Тройку, семёрку и туз разыграют в «Михайловском» юные актёры из Москвы

Спектакль по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» даст в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» театральная студия детского клуба «Кай» из Москвы. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, представление намечено на предстоящее воскресенье, 21 июля; начнут его в 16.00. Местом действия в этот раз станет малый («синий») зал в заповедном научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Для афиши спектакля в «Михайловском» использовали иллюстрации к пушкинской повести, выполненные известным российским графиком и иллюстратором Юрием Игнатьевым из фондов музея

Театр — и драматический, и музыкальный, а за ним и кинематограф обращались к этой пушкинской повести чуть ли не чаще, чем к каким-либо другим произведениям поэта, отметили в Пушкинском заповеднике, напомнив, что, например, экранизации этой мистической прозы активно велись ещё в эпоху немого кино. Этот интерес следовал ещё и из того обстоятельства, что «Пиковая…» всегда была в особом фаворе у читателей: стремительно завоевав отечественную аудиторию она стала, к тому же, одним из первых произведений русской литературы, имевшим огромный успех в читающей Европе. Известный публицист и чуткий литературный критик князь Дмитрий Святополк-Мирский (для советского читателя — просто Д. Мирский) характеризовал эту пушкинскую повесть как шедевр и произведение чистого искусства: «По силе воображения она превосходит всё, что написал Пушкин в прозе: по напряженности она похожа на сжатую пружину. По неистовому своему романтизму она близка к "Гимну Чуме" и к стихотворению "Не дай мне Бог сойти с ума". Но фантастический романтический сюжет влит в безукоризненную классическую форму…».

Создатели спектакля, который будет представлен на суд гостей «Михайловского», решили его в духе мистического трагифарса. Главной мыслью их работы стала мысль о страсти (в случае с пушкинским Германном — страсти к игре), которая доводит человека до безумия.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что воспитанники детской театральной студии «Кай», которая работает в Москве уже более трети века, приезжают в Святогорье уже много лет. Впервые студийцы оказались в псковских пушкинских местах в 2007 году, но свои сценические опыты решились представить здесь только через десять лет, в 2017-м. «Литературный и драматический материал, к которому обращаются юные артисты и их наставники, завидно разнообразен — от детских сказок и лесковской "Блохи" до шекспировского "Укрощения строптивой" и столь редкого для театральных подмостков пушкинского "Анджело". В прошлом году юные артисты играли в "Михайловском" спектакль "Во весь голос" к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского».

Для своих показов москвичи вместе с сотрудниками Пушкинского заповедника всегда выбирают самые разные локации — те, которые наиболее соответствуют формату и содержанию очередного спектакля. «Полноголосого» Маяковского они играли в гулком, умножающем эхом каждый звук фойе музейного научно-культурного центра, а историю про домовёнка Кузю из известной книжки Татьяны Александровой — в Бугрово, в большом овине музея «Пушкинская деревня», который самодеятельные театральные и фольклорные коллективы часто называют своим «большим театром».

Добавим, что профессиональные и самодеятельные труппы с постановками, ориентированными на детскую и молодёжную аудиторию — частые гости Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Например, именно в «Михайловском» в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры) при поддержке администрации президента РФ не раз проводили финал театральной «Школьной классики». Также, вот уже несколько десятилетий, ежегодно в музее гастролирует петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера; в репертуаре этого коллектива много спектаклей по классическим произведениям из школьной программы по литературе. Гастроли «Пушкинской школы» запланированы в музее и в этом году — на конец второй и третью декады сентября. И подобные примеры можно множить, констатировали в «Михайловском».