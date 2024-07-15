Культура

«Михайловское» принимает участие в акции «Музейная неделя»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в первой всероссийской акции «Музейная неделя», в ходе которой музеи предоставляют участникам специальной военной операции и членам их семей возможность бесплатного посещения своих экспозиций и программ.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов музея-заповедника

«Музейная неделя» проходит с 25 по 31 июля, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. «Так, например, 26 и 28 июля наши гости смогут увидеть новую интерактивную экспозицию в Научно-культурном центре "Эмоции природы, природа эмоций..." и побывать на программе "От сохи до каравая" в музее "Пушкинская деревня"», — рассказали в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике также отметили, что по информации Министерства культуры Российской Федерации, «Музейные недели» по указанию президента страны будут проводиться на регулярной основе, и добавили: «Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции "Музейная неделя" имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных интерактивных и культурно-образовательных программ».