Культура

Выставка литературы, посвященная генералу армии, прошла в псковской библиотеке

Выставка литературы, посвященная генералу армии Ивану Яковлеву, прошла в актовом зале Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие приурочено к 106-ой годовщине со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева, который с 1968 по 1986 год руководил внутренними войсками. Именно в это время во внутренних войсках МВД СССР появились первые вузы, были сформированы авиационные и морские части.

Кроме того, на выставке были представлены жетоны, нашивки, магниты, школьные учебники и другие экспонаты, изъятые в ходе противодействия украинским националистам при проведении специальной военной операции. Как отмечают организаторы, содержание книг рассказывает искаженную историю развития и становления Украинского государства. Пропагандистский материал нацелен на подрастающее поколение.