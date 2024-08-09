Культура

Фольклорные ансамбли выступят на празднике в честь Спасов в Пскове

Известные фольклорные ансамбли Пскова выступят на музейном празднике, посвящённом Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, во Дворе Постникова в Пскове 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На традиционных народных гуляниях, посвящённых Спасам, выступят следующие коллективы:

Творческое объединение «Скоморошина»

Фольклорное творческое объединение, созданное на базе детского центра «Надежда» в 1998 году. В состав объединения входят обучающиеся школ города Пскова. Основу репертуара коллектива составляют песни и игровой фольклор Псковской земли. Ежегодно «Скоморошина» является участником различных фестивалей, конкурсов, праздников и массовых мероприятий. Руководитель коллектива – педагог дополнительного образования Наталья Иванова.

Вокальная группа «Гайтан»

Это новый, молодой коллектив, созданный в Пскове на базе арт-резиденции «Берег Родины» в 2023 году. В исполнении артистов необычно сочетаются традиционность, этно-стиля, современные аранжировки и живой вокал. Участники коллектива – молодые, энергичные люди, которые хотят поделиться со слушателем своей душой через музыку и стиль исполнения. Художественный руководитель – Михаил Янушкевич, музыкант, автор вокальных композиций и аранжировок.

Народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда»

Ансамбль «Уграда» занимается восстановлением и сохранением фольклорных песен, танцев, сказок, наигрышей на народных музыкальных инструментах и обрядов, записанных в фольклорно-этнографических экспедициях по Псковской области. Коллектив был создан в 2000 году на базе Псковского областного центра народного творчества. Ансамбль является постоянным участником фольклорных фестивалей Пскова и области.

Руководитель – Галина Березина, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры имени Анатолия Луначарского.

Вокальная группа Brusnika

Вокальная группа является не просто коллективом, а настоящим творческим союзом близких по духу людей. Группа славится техникой многоголосного пения, которая не только звучит красиво, но и заряжает зрителей своей энергетикой. Коллектив существует уже более 5 лет. В репертуаре вокальной группы народные песни, а также обработки современных эстрадных композиций.

Напомним, праздник пройдёт в рамках семейного мероприятия «Спасибо за всё». В программу фестиваля входят развлечения и для детей, и для взрослых. Подробнее о празднике можно узнать по ссылке.