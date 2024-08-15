Культура

Более тысячи человек посетили фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Печорском округе

Более тысячи человек – гостей и участников – собрал в деревне Сигово Печорского округа XVII Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

На поляне в музее-усадьбе народа сето состоялись традиционные фестивальные мероприятия: ярмарка ремесел, творческие мастер-классы, праздничный обед и дегустация блюд национальной кухни, представление фольклорных коллективов, церемония открытия фестиваля и концерт всех участников, завершившийся общими танцами и хороводом вокруг костра – главного символа большого сетоского Кирмаша.

В фестивале участвовали фольклорные ансамбли из Псковской области. Финно-угорские народы на фестивале представляли два сетоских коллектива: этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и музейный сетоский ансамбль «Каарахельбе, а также фольклорный танцевальный коллектив Soikkolaiset (Сойкинцы) Ижорской общины «Шойкула» из Ленинградской области.