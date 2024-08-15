Культура

Умер народный артист России Алексей Кудинович

Актер, народный артист России Алексей Кудинович умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Малого театра.

«Тяжелая утрата для Малого театра - 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», - говорится в сообщении.

Пресс-служба театра выразила соболезнования родным и близким артиста. О времени и месте прощания сообщат позднее.

Кудинович родился 2 марта 1951 года. По окончании в 1973 году ВТУ им. М. С. Щепкина (курс В. И. Цыганкова) он был приглашен в труппу Малого театра. За 50 лет работы в театре он исполнил порядка 70 ролей. В числе воплощенных им образов: Мерлюш в «Таинственном ящике» П. Каратыгина, Ферапонт в «Трех сестрах» А. П. Чехова, купец Восмибратов в «Лесе» А. Н. Островского, Аким во «Власти тьмы» Л. Н. Толстого и многие другие.