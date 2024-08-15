Культура

Молодые соотечественники из Аргентины и Польши посетили Изборскую крепость

Музей-заповедник «Изборск» посетила большая делегация молодежи из девяти стран мира – Австрии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Словакии и Южной Осетии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Ребята, приехавшие в Изборск, – наши молодые соотечественники, проживающие за рубежом и в 2024 году ставшие победителями олимпиад и конкурсов на знание русского языка, отечественной истории и культуры», - пояснили в музее.

Делегация из 40 человек была разделена на две группы, и научные сотрудники музея-заповедника «Изборск», Анастасия Попова и Дмитрий Латышев, провели для молодых людей из-за рубежа две отдельные экскурсии по Изборской крепости: гости прошли по Никольскому захабу, узнали об архитектурных особенностях Никольского собора Изборска, спустились вниз по тайному лазу к воде, через Колокольную башню поднялись на крепостные прясла, осмотрели башню Луковка, через тайный выход покинули крепость и прогулялись до Словенских ключей, где насладились главными природными достопримечательностями Изборска – тенистой прохладой, целебными ключевыми водопадами и потрясающим видом на лебединое Городищенское озеро. Завершилась познавательная прогулка у Корсунской часовни и западной стены Изборской крепости.

Программа знакомства с достопримечательностями Псковской области осуществляется Федеральным агентством по делам СНГ и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничеством).