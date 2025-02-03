Культура

Бесплатный показ фильма «Чувственный контакт» организуют в Пскове

В рамках Недели российского научного кино Псков станет одной из площадок для демонстрации научного фильма «Чувственный контакт» (12+), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Режиссёр фильма Юлия Киселёва представит зрителям историю двух молодых людей, которые после травмы осваивают высокотехнологичные бионические протезы. Однако отсутствие тактильных ощущений остаётся главной проблемой, которую пытаются решить учёные. Фильм освещает процесс разработки системы очувствления протезов, раскрывая научные открытия и их значение для жизни людей.

Показ фильма состоится 10 февраля в 17:00 в Псковском городском молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, 15. Кинопоказ пройдёт бесплатно, однако рекомендуется зарегистрироваться заранее, чтобы занять место.

«Чувственный контакт» был создан в рамках проекта Лаборатории научного кино 2.0, реализуемого при поддержке Сколтеха и химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Этот проект направлен на популяризацию науки через создание фильмов о современных исследованиях и технологиях.