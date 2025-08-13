Культура

День археолога отметили в Псковском музее

15 августа в Псковском музее-заповеднике состоялось сразу два мероприятия, посвященных теме археологических исследований и разным аспектам работы археологов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Во Дворе Постникова для детей подготовили специальную программу «Археологи о древнем Пскове. Изразцы». Родители с детьми узнали, зачем нужно проводить раскопки и какие бывают виды археологических памятников, из чего состоит полевая работа и как специалисты определяют возраст находок.

Затем на экскурсии по выставке «Зеркало псковской печи» гости познакомились с разнообразными изразцами, многие их которых были найдены в ходе раскопок в Пскове. Закрепили знания посетили, приняв участие в «раскопках». Специальные песочницы были приобретены музеем в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В Поганкиных палатах только на один день представили витрину с редчайшими археологическими находками из фондов музея. Самый ранний предмет, неолитический костяной жезл с личинами, датируется серединой III тысячелетия до нашей эры. Некоторые находки были показаны впервые. Например, одна из подвесок со знаком Рюриковичей и кружка со следами поливы восточного производства.

Сразу несколько сотрудников научно-экспозиционной службы и отдела хранения фондов археологии музея рассказали участникам программы об истории обнаружения находок и их особенностях.

В музее отметили, что мероприятия прошли в рамках проекта Института археологии РАН «Открытые дни археологии». Псковский музей принимает участие в проекте уже третий раз.