Культура

Сфотографироваться с БЦОшкой и смастерить брелок предлагают псковичам 6 сентября

Сфотографироваться с барсиком БЦОшкой и смастерить литературный брелок приглашает библиотечная «Территория детства» на берегу Псковы, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Самых читающих посетителей фестиваля «Территория детства», который будет проходить 6 сентября в парке Строителей на берегу реки Псковы, ждёт отдельная площадка. На этой площадке можно познакомиться с каждой из 11 библиотек Пскова и принять участие в подготовленной программе.

Библиотекари Пскова предложат участникам фестиваля сыграть в краеведческое домино, порешать кроссворды и филворды, а также проверить свои знания в разнообразных викторинах (с призами).

На библиотечной площадке «Территории детства» также будут организованы бесплатные мастер-классы по изготовлению открыток, книжных закладок и брелоков с литературными героями.

А в фотозоне все желающие смогут сделать себе фото на память вместе с барсом БЦОшкой (это такой необычайный сотрудник библиотеки имени И.Н. Григорьева).