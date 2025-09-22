Псковcкая обл.
Культура

Чтение и Достоевский

22.09.2025 13:37|Псков

О востребованности и популярности Пушкинской карты спорить не приходится. Инициатива оказалась очень полезной. Благодаря ей школьники стали чаще ходить в кино, на платные выставки в музеи, в театры и на концерты. Поэтому законодатели решили шагнуть дальше в просвещении молодежи и придумали аналогичную карту для приобретения книг. Подробности о «Карте Достоевского», а также мнение о ней учителей, учеников, их родителей узнала Псковская Лента Новостей.

 

Именная банковская карта для покупки книг - часть новой государственной программы поддержки чтения среди молодежи. В минкульт уже направлено соответствующее предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Что известно о новой карте? Пользоваться ей смогут школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Номинал составит 10 тысяч рублей. Пополняться она будет ежегодно.

Средства учащиеся смогут тратить только на книги. Причем, не на все подряд, а именно на произведения русской и зарубежной классики, входящие в школьную программу, историческую и научно-популярную литературу. Произведения современных российских авторов ребята тоже смогут приобрести, но только тех, которые получили положительные отзывы экспертного сообщества.

Но даже, несмотря на некоторые ограничения в покупке литературы, и школьники, и учителя, и родители детей несказанно рады новой возможности.

«Мне так нравится, как звучит эта инициатива. Нужно пробовать искать пути, чтобы прививать любовь к чтению современному подростку. И это не должны быть только слова. Нужны действия. Данная идея - шаг навстречу нечитающему ребенку и ободряющая поддержка тому, кто любит читать», - считает победитель областного этапа конкурса «Учитель года России-2025», учитель русского языка и литературы средней школы № 2 города Пскова Марианна Савина.

По ее словам, именно в возрасте 14-18 лет ребенок, подросток ищет ответы на свои вопросы об отношениях, устройстве мира, о вечных ценностях: «Книга, особенно классическая литература, которая прошла испытание временем, даст ответы на эти вопросы. Главное - чтобы теперь появилась возможность посмотреть, как это будет реализовываться на практике, в реальной жизни. А идея хорошая. Книги сейчас очень дорогие, особенно качественные, с хорошей печатью и иллюстрациями. Ребенок при такой поддержке может начать собирать свою библиотеку».

«Свою роль в поддержке этой инициативы я, учитель литературы и русского языка, вижу так: считаю, что книга - инструмент познания мира. Сама люблю покупать книги, рассматривать их, перелистывать странички, расставлять на полках книжного шкафа, отмечать в них понравившиеся мысли. И всегда нахожу в них ответы на свои вопросы. Видели бы вы моего расписанного «Тараса Бульбу» или «Войну и мир», а «Героя нашего времени» Лермонтова! Люблю приносить их на уроки, дети всегда с любопытством спрашивают, что у меня отмечено, выделено. Думаю, работу с личной книгой на уроке можно превратить в творчество, клея закладки, отмечая ключевые моменты яркими ручками, сразу записывая свое отношение к ситуации, поступку, и таким образом творческие действия помогут ученику "присвоить" текст себе», - говорит Марианна Савина.

По мнению учителя, то же самое школьник сможет делать самостоятельно дома со своей книгой, которую не нужно будет отдавать в библиотеку. «Работать с книгой так - это возможность порефлексировать, поговорить с собой ученику, и в то же время это невероятное удовольствие. И глубина такого разговора может увеличиваться от книги к книге. Конечно, чтение - это далеко не легкий труд, и чтобы достать жемчужинку из глубины текста, нужно постараться, нужно потрудиться, но мы должны помогать в этом нелегком труде подросткам, ученикам. Данная инициатива - это действие навстречу, в этом и заключается ценность. Надо пробовать!» - отмечает она.

«Я замечательно отношусь к этой инициативе, поддерживаю её. Мне кажется, это та ниша, которую нужно развивать - помогать школьникам читать», - считает учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектор российского общества «Знание» Екатерина Торшина.

По словам педагога, при нынешних ценах на книги не все могут позволить себе покупки в магазине. «Стоимость книг сегодня достаточно высокая, поэтому ребята нередко предпочитают купить себе что-нибудь другое», - подчеркнула она.

При этом Екатерина Торшина отмечает, что видит, работая в школе, «активность детей и их желание читать». «Понятно, что это далеко не все дети. В некоторых классах читающих учеников буквально единицы. И было бы классной поддержкой чтения - дать возможность ребятам приобретать ту литературу, которая им нравится. Школьная программа не всегда так интересна, как, например, подростковая литература, с которой ребята могли бы познакомиться», - добавляет учитель.

Несмотря на то, что сейчас более доступной альтернативой продукции книжных магазинов стали электронные издания, по мнению педагога, ничто не заменит чтение бумажной книги. «Я сама мама двоих детей. И мы всегда ходим в библиотеки, а также покупаем новые книги. Когда книги были подешевле, этот процесс происходил чаще», - заметила она.

Поэтому поддержку в виде дополнительных средств на покупку книг для школьников Екатерина Торшина считает очень хорошей идеей и средством для популяризации чтения.

«Отличная идея! Книги, особенно детские и подростковые, стоят очень и очень недешево. Особенно качественно напечатанные, на хорошей бумаге и с хорошим шрифтом», - говорит мама страшеклассника Ирина М.

По ее словам, в настоящее время она может позволить себе купить для детей далеко не все книги, которые хотелось бы. «Да, выручают интернет и электронные версии книг. Но, честно скажу, это не то. Нет ничего приятнее, чем взять в руки бумажную книгу, новенькую, ещё с типографским запахом и читать в своё удовольствие», - считает она.

Также, по ее словам, в школе на уроках литературы требуются бумажные версии. «Что-то можно взять в школьной библиотеке, а что-то приходится искать у родственников и знакомых - в их домашних библиотеках. И это не очень удобно. Поэтому, конечно, возможность пойти и купить нужную тебе книгу, не оглядываясь на ценник, - это здорово», - подчеркивает она.

«Мне идея "Достоевской карты" очень нравится. Кстати, благодаря Пушкинской карте мой сын стал чаще бывать в нашем драмтеатре, в том числе и на постановках по классическим произведениям», - резюмирует женщина.

Школьники возможности получения специальной карты для книг тоже рады.

«Я думаю, что ввести "Карту Достоевского" - это хорошая идея. Я люблю читать бумажные книги, а не электронные. Но мне не нравится ходить в библиотеки. А постоянно покупать их за свои деньги дорого», - поясняет девятиклассница Марина С.

Одиннадцатиклассник Тимофей К. тоже считает, что такая карта поможет школьникам «в приобретении художественной и научной литературы, потому что книги в наше время достаточно дорогие». «Если данная карта будет работать на определенный ассортимент продуктов, как и Пушкинская карта, то это очень хорошо. Ведь бумажные экземпляры книг намного лучше, чем электронные. И суммы в 10 тысяч рублей хватит, чтобы купить новые и интересные книги», - уверен он.

Одним словом, инициатива хорошая. И все читающие люди вряд ли смогут сказать что-то негативное по поводу очередной идеи дать денег на приятные и полезные приобретения в виде книг.

Единственный вопрос вызывает название карты. Достоевский - конечно, известный классик, но у любого школьника и взрослого, когда-то учившегося в школе, его имя вызывает не слишком радостные ассоциации: «желтый Петербург», «бедные люди», «униженные и оскорбленные», наконец, «преступление и наказание» - одним словом, мир, наполненный безысходностью и депрессией. Возможно, авторам стоит еще немного подумать над названием и выбрать для этого сертификата на покупку книг что-то более радостное или хотя бы нейтральное…

Светлана Синцова

Источник: Псковская Лента Новостей
