Культура

Малый зал Городского культурного центра Пскова планируют отремонтировать

В Пскове практически завершен капитальный ремонт главного зала Городского культурного центра. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный. После завершения этих работ планируют отремонтировать также и малый зал.

«Наш Городской культурный центр находится в самом центре города и хорошо известен. Это не самый крупный зал, но один из самых значимых, с удобной транспортной доступностью. Большинство наших ключевых мероприятий традиционно проходят именно в этом зале», — отметил Алексей Несмашный.

По его словам, здание культурного центра было построено в 1961 году и нуждалось в обновлении.

«В этом году у нас появилась возможность капитально отремонтировать основной зал. В рамках ремонта был полностью заменен пол, а также изменена его конфигурация. Ранее мы уже обновили фойе и малый зал», — добавил заместитель главы администрации.

Заместитель также подчеркнул, что в планах остается ремонт малого зала, который также требует модернизации.

«Все тренировочные занятия и репетиции были перенесены в малый зал во время ремонта основного, и он сильно изнашивается», — уточнил Алексей Несмашный.

Кроме того, спикер указал на необходимость обновления звукового и светового оборудования как в основном, так и в дополнительных залах.

«Мы стараемся, чтобы наши муниципальные учреждения выглядели достойно, комфортно и современно. Уверен, что Городской культурный центр станет ярким примером успешной работы в этом направлении», — заключил он.