Культура

Амфитеатр появится в обновленном зале псковского ГКЦ

После капитального ремонта основного зала в Псковском городском культурном центре появится амфитеатр. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Это будет, наверное, самое новое, что увидят наши посетители, которые любят Городской культурный центр, — отметил Алексей Несмашный. — Для них сильно изменится опыт просмотра наших мероприятий и комфорт просмотра, потому что мы организовали на территории нашего основного зала амфитеатр. То есть теперь у нас есть уклон и подъем у кресел, чтобы с каждой точки было удобно смотреть на сцену».

Заместитель главы администрации города также сообщил о завершении ремонтных работ и установке оборудования. По его словам, на текущий момент окончены практически все косметические работы.

«Ремонтные работы уже практически подошли к концу. Мы ожидаем сейчас поставку кресел и установку. К 1 ноября уже все будет готово, и первое наше мероприятие - открытие обновленного зала - состоится 1 ноября».

По словам Алексея Несмашного, важно сохранить культурное наследие: «Мы стремились сохранить все то культурное наследие, которое, вне всякого сомнения, из себя представляет Городской культурный центр. Здание существует уже больше полувека на территории города. И при этом, чтобы он был современным, технологичным».

Алексей Несмашный также рассказал о новых интерактивных экранах: «Пять экранов, которые у нас присутствуют на сцене, создают ощущение 3D-эффекта. Вообще такого у нас в городе нет больше нигде. Эти экраны не просто в одной плоскости, они на разных уровнях. Это сейчас обыгрывается в наших программах».

«Приглашаю всех приходить и оценивать ход и взгляд наших режиссеров, которые работают в ГКЦ с этой новой техникой», — добавил замглавы администрации Пскова.