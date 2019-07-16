ЖКХ

Нужен сдвиг с нулевой точки - вице-губернатор Псковской области Василий Осипов о посещении объектов «Псковэнерго». ФОТО

Новоиспеченный вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и. о. директора филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» Александр Михайлов провели рабочую встречу, в ходе которой посетили высокотехнологичную и старую подстанции, а также - центр управления сетями. Псковская Лента Новостей выяснила, как Василий Осипов оценивает перспективы цифровицазции региона.

Огражденные забором трансформаторы подстанции № 283 - 110 киловольт (кВ) - псковского микрорайона Завеличье. Здесь нового заместителя губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ и строительства Василия Осипова встречает и. о. директора филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» Александр Михайлов. Сегодня, 19 июля, у Василия Осипова и Александра Михайлов - рабочая встреча, посвященная реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор «Россети "Северо-Запад"» Артем Пидник 7 июня заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились о стратегическом партнерстве по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», направленной на модернизацию электросетевой инфраструктуры региона.

После реконструкции

«Все оборудование подстанции - абсолютно новое: трансформаторы, выключатели телемеханика, - начинает знакомить с подстанцией Александр Михайлов Василия Осипова. - Реконструкция проходила с 2015 по 2019 год. На подстанции заменили 2 силовых трансформатора мощностью 25 мегавольт-ампер (МВА) на устройства мощностью 40 МВА. Масляные выключатели (110 кВ) - на элегазовые, смонтировали кабельные коммуникации и установили разъединители. Технические решения позволяют расширять возможности установленного оборудования в рамках концепции цифровой трансформации. Все оборудование - отечественное».

Эта одна из ключевых псковских подстанций - источник электроснабжения более чем для 50 тысяч жителей: Пскова, Псковского района нескольких десятков прилегающих населенных пунктов. Она питает объекты «Горводоканала», Псковскую областную и Псковскую городскую больницы, перинатальные центры и все образовательные учреждения.

«Основные действия - выключения, переключения - можно производить из нашего центра управления сетями (ЦУС) или из расположенного здесь станционного пункта. Дистанционно, - продолжает руководитель филиала. - То есть если на подстанции возникнет внештатная ситуация - время реагирования на нее сокращается до времени поступления информации».

В процессе модернизации подстанцию оснастили релейной защитой и противоаварийной автоматикой. Также - новой системой телемеханики, обеспечивающей сбор телеизмерений и телесигналов с коммутационных аппаратов, и связи с цифровыми резервируемыми каналами центра управления сетями «Псковэнерго», диспетчерского пункта производственного отделения «Северные электрические сети» и регионального диспетчерского управления энергосистемами Новгородской и Псковской областей.

А модернизация системы учета - установка многофункциональных «интеллектуальных» приборов автоматизированного учета электроэнергии с дистанционной передачей данных, на отходящих линиях (10 кВ) и вводах (110 кВ) - позволяет напрямую получать информацию об объеме отпущенной электроэнергии, фактическом уровне загрузки трансформаторов, профиле мощности и текущих параметрах качества электроснабжения.

Плюсы в обслуживании

После краткого экскурса Василий Осипов и Александр Михайлов проходят в местный станционный пункт, где их встречает старший диспетчер «Северных электрических сетей» «Псковэнерго» Александр Уйбо.

«Здесь - управление панелью переключателей, - принимает эстафету старший диспетчер. - Данное устройство позволяет выполнять перенаправление с любого диспетчерского пункта. Также поможет ликвидировать аварию, как и диспетчер ЦУСа. На специальных мониторах - все информационные характеристики оборудования».

Александр Уйбо отмечает, что, в отличие от подстанций старого образца, управляемых за счет масленого напольного оборудования, подстанция № 283 экономит время не только при внештатной ситуации, но и на обслуживание: не требует частых проверок и затрат на них. Василий Осипов же, в свою очередь, просит подробнее рассказать о функционале станционного пункта.

«Если здесь есть оперативный персонал - то ему не нужно покидать здание, чтобы что-то переключить, - продолжает старший диспетчер. - Регулирование разъединителями тут происходит: на соседней панели, переключателями. В любое время персонал может нажать на копку - узнать изменения положений и доложить диспетчеру».

И долго, и опасно

Чтобы вице-губернатор лично увидел разницу между новым и старым техническими возможностями - собравшиеся отправляются на подстанцию № 172 «Писковичи», используемую с 1968 года.

Этот объект обеспечивает электроэнергией такие деревни Псковского района, как Писковичи, Родина, Ершово, Богданово, Загорицы и другие. Отсюда ресурсы поступают и в жилой комплекс «Видный». В сумме же ими пользуются около 7,5 тысячи человек. Подстанция снабжает порядка 5-и котельных, 4 школ и 5 детсадов, Психиатрическую больницу (Богданово), очистные сооружения «Монькино», 2-е военных части (в деревнях Неелово и Родина), агрофирму «Победа».

«Здесь оборудование хоть и старое, советское, но работает почти безотказно при условии обязательного частого планового обслуживания и ремонта, - по приезду на место подмечает руководитель филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго" Александр Михайлов. Но один из важнейший приоритетов для нас - время реагирования. Это время невозможно существенно снизить без реконструкции».

И тут замгубернатора Василий Осипов слышит, что когда на этом участке бригаде надо по сигналу диспетчера срочно осмотреть оборудование, монтер может многократно ходить от станционного пункта до расположенных снаружи установок - бригада может потратить и час, чтобы наверняка ликвидировать неисправность.

Через ЦУС

Следующий пункт рабочей встречи, куда выдвигается коллегия, - ЦУС «Псковэнерго», на улице Советской 47-А. Ведь именно отсюда и происходит наблюдение за распределением электроэнергии в Псковской области. Перед диспетчерами - система отображения коллективного пользования - видеостена, на которой - информации об основных параметрах распределительной сети от различных источников в динамике.

«Здесь мы видим весь набор сигналов, изменения напряжений, мощностей, телесигналы, - то есть все оборудование. Можем видеть все дистанционно, - отмечает старший диспетчер ЦУС «Псковэнерго» Денис Лыков. - Система телеуправления попадает под критерии подстанции нового поколения. При необходимости, диспетчер захватывает телеуправление и занимается неисправностью».

Руководитель филиала «Россети "Северо-Запад" "Псковэнерго"» Александр Михайлов отмечает, что ведется работа по введению единого ЦУСа «Псковэнерго», с помощью которого всю сеть можно будет контролировать как из ЦУС «Россети "Северо-Запад"», так и из ЦУСа «Россетей» в Москве. Замгубернатора Василий Осипов одобрительно кивает.

«Мы увидели несколько важных стратегических объектов, обсудили моменты дальнейшей работы, - резюмирует Василий Осипов. - Приятно, что прогресс не стоит на месте. Но сегодня уровень цифровизации сетей находится в околонулевой точке. Очевидна необходимость реализации стратегического партнерства и цифровой трансформации».

Алексей Назаров