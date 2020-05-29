ЖКХ

Из-за аварии в нескольких домах Пыталово отключат холодную воду

В связи с производством работ по устранению аварии на системе водопровода 2 июня с 9.00 до 16.00 МП «Пыталовские теплосети» сообщают об отсутствии холодной воды в нескольких домах.

Вода будет отключена по следующим адресам: улица Шафранского, 15 и 19, улица Красноармейская, 50а.

«Приносим свои извинения за предоставленные неудобства жителям и просим предусмотреть наличие запаса воды в вышеуказанный период. Также убедительно просим водителей не ставить машины возле подъездов 1 и 2 по улице Шафранского, 19 и у подъезда 4 по улице Красноармейской, 50а. Спасибо за понимание», - сообщили в местных теплосетях.