ЖКХ

Псковская «управляйка» делает из простой воды «золотую»

Псковская управляющая организация делает из простой воды «золотую». Об этом сообщает один из подисчиков группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте».

«Я счастлив жить в доме, которым управляет компания "ООО Наш дом Псков", потому что своей постоянной заботой о жильцах компания из простой воды делает золотую. Вы думаете что это ржавчина? Нет! Это чистое золото!», - иронизирует пскович.

«Так как употреблять я ее не могу, приходится ее спускать в канализацию, покупать новые фильтры, которые получаются одноразовыми. Хорошо, еще не успели забросить в стирку белую сорочку, хотя в этом летнем сезоне рыжий цвет будет в моде», - отметил автор обращения.