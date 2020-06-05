ЖКХ

Псковичи стали чаще звонить в call-центры «Экопрома»

С 15 июня жители Псковской области стали чаще звонить в call-центры центры обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

На прошлой неделе в клиентский офис в Пскове ежедневно поступало до 200 звонков. «Каждый из трех сотрудников call-центра в среднем обрабатывал по 60-70 обращений за день, а сегодня только до обеда одному оператору поступило 60 звонков», - рассказали в псковском центре обслуживания клиентов «Экопрома».

В Великолукском call-центре работает 1 человек, на данный момент фиксируется около 80 звонков каждый день.

До 15-го числа в call-центры звонят гораздо реже, это связано с тем, что квитанции за оказанную услугу приходят населению во второй половине месяца. Граждане задают вопросы, касающиеся начислений, заключения договоров, установки контейнеров, графиков вывоза ТКО. Все обращения оперативно рассматриваются.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках закрыты для посещения до окончательного снятия ограничительных мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО продолжают работать в режиме онлайн. Жители Псковской области смогут решить все вопросы, относящиеся к сфере деятельности регионального оператора, дистанционного или при помощи почтового отправления.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3;

ЦОК в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Телефоны call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора 8(800)234-24-23.

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.

За перерасчетом можно обратиться и в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, Псков, улица Советская, 31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.