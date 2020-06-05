Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
План Б Что происходит на Инженерной?
Военная ипотека
Правила использования газа
рывок нацпроекта «культура»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Маски сброшены
Найти и обезвредить
Гонки по вертикали
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
 
 
 
ещё ЖКХ 05.06.2020 16:543 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 15.06.2020 21:210 Псковичи стали чаще звонить в call-центры «Экопрома» 15.06.2020 16:350 Новые нормативы сброса сточных вод обсудила с предпринимателями администрация Пскова 11.06.2020 16:090 «Мехуборка» приступила к вывозу ТКО в Новосокольническом и Куньинском районах 11.06.2020 14:000 В праздничные дни псковская «Мехуборка» будет работать в прежнем режиме 10.06.2020 17:531 300 млрд рублей потеряют организации ЖКХ при отказе от повышения цен с 1 июля
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3516 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 11.06.2020 16:078 Начальник псковского погрануправления: Ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство 11.06.2020 10:3019 Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей 09.06.2020 08:558 Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковичи стали чаще звонить в call-центры «Экопрома»

15.06.2020 21:21|ПсковКомментариев: 0

С 15 июня жители Псковской области стали чаще звонить в call-центры центры обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора. 

На прошлой неделе в клиентский офис в Пскове ежедневно поступало до 200 звонков. «Каждый из трех сотрудников call-центра в среднем обрабатывал по 60-70 обращений за день, а сегодня только до обеда одному оператору поступило 60 звонков», - рассказали в псковском центре обслуживания клиентов «Экопрома».

В Великолукском call-центре работает 1 человек, на данный момент фиксируется около 80 звонков каждый день.

До 15-го числа в call-центры звонят гораздо реже, это связано с тем, что квитанции за оказанную услугу приходят населению во второй половине месяца. Граждане задают вопросы, касающиеся начислений, заключения договоров, установки контейнеров, графиков вывоза ТКО. Все обращения оперативно рассматриваются.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках закрыты для посещения до окончательного снятия ограничительных мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО продолжают работать в режиме онлайн. Жители Псковской области смогут решить все вопросы, относящиеся к сфере деятельности регионального оператора, дистанционного или при помощи почтового отправления.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

  • ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3;
  • ЦОК в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Телефоны call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора 8(800)234-24-23.

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.

За перерасчетом можно обратиться и в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, Псков, улица Советская, 31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru.

 

Теги: #ТКО #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 110 человек
15.06.2020, 22:230 Жителя Опочки приговорили к 7 месяцам тюрьмы за несоблюдение ограничений 15.06.2020, 22:090 В госархиве Псковской области рассказали сколько платили за отстрел волков в 1945 году 15.06.2020, 22:010 Псковичка получила поздравление секретаря генсовета «Единой России» 15.06.2020, 21:550 Зоозащитная организация «Шанс» построит приют для животных в Пскове
15.06.2020, 21:400 До 5 лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за избиение полицейского 15.06.2020, 21:245 Псков не вошел в число городов, где пройдет парад в честь 75-летия Победы 15.06.2020, 21:210 Псковичи стали чаще звонить в call-центры «Экопрома» 15.06.2020, 21:150 Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
15.06.2020, 20:576 В ОЭЗ «Моглино» планируют производить экологически чистые троллейбусы и электробусы 15.06.2020, 20:560 В ложном доносе о краже обвиняется жительница Пыталовского района 15.06.2020, 20:498 День рождения отпраздновал кот владыки Тихона 15.06.2020, 20:440 Опочанин отправился в тюрьму за кражу бензонасоса и велосипедов
15.06.2020, 20:300 Новая дорожная разметка в деревне Портянниково сделала местных жителей «людьми второго сорта» 15.06.2020, 20:250 В Пскове сотрудники полиции вывели 10 человек и 2 питомцев из горящего дома. ФОТО. ВИДЕО 15.06.2020, 20:140 Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта в Пыталово 15.06.2020, 20:000 На сэкономленные средства по нацпроекту отремонтируют два участка дорог в Порховском районе
15.06.2020, 19:470 Жителя Опочки осудили за наезд на пешехода на нерегулируемом переходе 15.06.2020, 19:380 Островская районная библиотека завершила косметический ремонт помещений 15.06.2020, 19:190 Директора пыталовской школы привлекли к административной ответственности 15.06.2020, 19:110 В областной библиотеке стартовала сетевая акция «В лето – с книгой»
15.06.2020, 18:500 В Псковской области за выходные выявлено несколько пьяных водителей-рецидивистов 15.06.2020, 18:4216 Реплика Донецкого: Про «десантника» Киркорова, штык ему в рот! 15.06.2020, 18:340 В Пскове любителя алкоголя, сигарет и окорочков будут судить за кражу из магазина 15.06.2020, 18:104 Швейная фабрика «Славянка» получила ответ на обращение об оказании помощи в получении мер соцподдержки
15.06.2020, 18:010 В Пушкинских Горах завершается укладка тротуара у памятника герою-десантнику Алексею Храброву 15.06.2020, 17:530 С начала года на территорию Псковской области поступило более 12 тысяч тонн свежих яблок 15.06.2020, 17:474 Псковичи высказались против точки общепита в Зеленом театре — результаты опроса 15.06.2020, 17:430 ВТБ в Псковской области поддержал клиентов более чем на 2 млрд рублей
15.06.2020, 17:426 Депутат Алексей Севастьянов посоветовал чиновникам потренироваться с докладом про охранные зоны 15.06.2020, 17:400 В Пскове социальную работницу будут судить за кражу денег с банковской карты подопечного 15.06.2020, 17:382 В исправительных колониях Псковской области готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию 15.06.2020, 17:314 В Пскове пассажирам автобусов раздали защитные маски и перчатки
15.06.2020, 17:260 Количество безработных в России выросло до 2,4 млн человек 15.06.2020, 17:170 В Пскове закрывается улица Георгиевская 15.06.2020, 17:100 Великолучанин оплатил долги по 30 штрафам ГИБДД для продажи автомобиля 15.06.2020, 17:010 Пскович, ударивший дорожного рабочего бутылкой, может отправиться за решетку на 2 года
15.06.2020, 16:511 Игорь Иванов встретился с коллективом «Соцтурпрофа» 15.06.2020, 16:490 Польша открыла границу для отдельных категорий граждан России 15.06.2020, 16:470 Производственник может войти в состав Общественной палаты Псковской области 15.06.2020, 16:431 Псковский областной суд оставил без изменений приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
15.06.2020, 16:381 Средства на строительство «Социального городка» в Псковском районе перенесены на следующий год 15.06.2020, 16:350 Новые нормативы сброса сточных вод обсудила с предпринимателями администрация Пскова 15.06.2020, 16:313 Вакцина от короны с ускоренной процедурой 15.06.2020, 16:210 В Пскове сегодня ночью перекроют Рижский проспект возле перекрестка с Балтийской
15.06.2020, 16:177 Председатель Псковского облсовпрофа поздравил коллектив «Славянки» и пожелал стабильного развития 15.06.2020, 16:140 Псковский регион достиг высокого процента расселения граждан из аварийного жилья 15.06.2020, 16:086 Наталья Юшко заняла пост и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» 15.06.2020, 16:040 Сотрудники Псковского УФАС награждены медалями за успехи в служебной деятельности
15.06.2020, 15:560 Завершен ремонт натяжных тросов на подвесном мосту через реку Ловать 15.06.2020, 15:393 За уничтожение внедорожников прокурора и адвоката будут судить троих псковичей 15.06.2020, 15:340 Патриотические акции пройдут в Псковской области накануне Дня памяти и скорби 15.06.2020, 15:270 Улица Мирная в Пскове будет закрыта для проезда с 16 июня
15.06.2020, 15:260 Квартира горит на улице Чехова в Пскове 15.06.2020, 15:240 Арбитражный суд Псковской области не признал сделку о детсаде на Карла Маркса незаконной 15.06.2020, 15:204 Онлайн-соревнования по набиванию мяча головой проходят в Псковской области 15.06.2020, 15:150 Фотофакт: Заросший ларек на улице Коммунальной в Пскове
15.06.2020, 15:120 Поисковики предлагают использовать генную базу для идентификации останков 15.06.2020, 15:084 Вадим Нэдик заявил о тяжести ответственности за ошибки предыдущего руководства 15.06.2020, 15:040 Начались выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми псковичами 15.06.2020, 14:581 Наталия Орейро подала документы на российское гражданство
15.06.2020, 14:540 Жителя Пскова будут судить за «пьяный» грабеж на улице Волкова 15.06.2020, 14:403 Реализация двух нацпроектов в Псковской области опережает план 15.06.2020, 14:340 Более 800 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками 15.06.2020, 14:290 Депутатам рассказали, как в Гдовском районе доставляют в суд участников процесса
15.06.2020, 14:191 Вандалы разворовывают цветочные клумбы в Печорах 15.06.2020, 14:140 В Псковской области отмечена заболеваемость COVID-19 ниже общероссийской 15.06.2020, 13:520 Большинство читателей ПЛН планируют провести отпуск дома на диване 15.06.2020, 13:481 14 туй посадили у бюста героя 6-й роты Сергея Бакулина в Дедовичах
15.06.2020, 13:300 Россия вышлет из страны двух чешских дипломатов 15.06.2020, 13:270 Количество вакансий от псковских предпринимателей выросло в мае 15.06.2020, 13:1911 Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять 15.06.2020, 13:110 Волонтеры убрали мусор вокруг озер Гдовского района
15.06.2020, 13:060 Названы сферы с наибольшим сокращением зарплаты 15.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 15.06.2020, 13:000 40 детей укусили клещи за неделю в Псковской области 15.06.2020, 12:510 Тракторный прицеп и мопед похитили в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.