ЖКХ

Игорь Максимов может возглавить «Псковские тепловые сети» без приставки «и. о.»

Игоря Максимова планируется назначить на должность директора муниципального предприятия г. Пскова «Псковские тепловые сети» и заключить с ним срочный трудовой договор. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, до конца апреля предприятие возглавлял Александр Коростелев. В конце апреля стало известно о его уходе по собственному желанию. Предприятие в статусе и.о. Директора возглавил Игорь Максимов.

Игорь Иванович Максимов родился 18 января 1961 года в поселке Струги Красные Псковской области. В 1983 году с отличием окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт, факультет механизации.

В 1973 году - инженер-контролер Стругокрасненского районного объединения «Сельхозтехника». В 1983 году перешел на партийную работу: был инструктором райкома партии, первым секретарем райкома ВЛКСМ, вторым секретарем Псковского обкома ВЛКСМ, секретарем Стругокрасненского райкома КПСС. Работал главным инженером в дорожной передвижной строительной колонне в Стругокрасненском и Плюсском районах. В 1988 году переведен в обком комсомола в Псков. Руководил строительными отрядами, работающими в области.

1990 год - председатель Стругокрасненского райисполкома.

1992 год - глава администрации Стругокрасненского района.

1995 - 1999 годы - начальник Главного управления строительства и архитектуры Псковской области.

С 2000 года по январь 2005 года - директор муниципального унитарного предприятия «Псковские тепловые сети».

С 1999 года по январь 2005 года – депутат Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов.

20 января 2005 года - и.о. первого заместителя главы администрации Псковской области.

27 января 2005 года - первый заместитель главы администрации Псковской области.

В июне 2009 года он был назначен заместителем главы администрации Пскова, а в октябре этого же года уволился с данного поста по собственному желанию.

С декабря 2009 по март 2013 года являлся директором муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал».

С 2013 по 2018 год был заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».