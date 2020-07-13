ЖКХ

Цены на газ повысят с 1 августа в России

Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в тексте документа, пишут «Известия».

Отметим, что в апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ. Как отметил тогда замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной COVID-19, индексацию лучше отменить.