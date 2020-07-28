ЖКХ

В адрес регоператора по обращению с ТКО ежедневно поступает около 120 звонков

Ежедневно операторы call-центра Центра обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове обрабатывают порядка 120 звонков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

«Пока что обращений немного, так как людям еще не пришли квитанции. Вопросы, в основном, касаются графиков вывоза ТКО, начислений, рассылки квитанций. Иногда поступают необычные обращения - например, пскович, проживающий на улице Стахановской, попросил не закрывать крышки баков, так как их тяжело открывать. Однако по нормам СанПиНа крышки контейнеров должны быть закрыты», - рассказала руководитель центра обслуживания Ирина Ефимова.

Она добавила, что за последние две недели наибольшее количество звонков поступило от жителей Пскова, Опочки, Порхова и Печор. Все обращения оперативно рассматриваются специалистами, ни одно не остается без внимания.

Напомним, Центры обслуживания клиентов Экопрома в Пскове и Великих Луках с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более 2 человек.

Вопросы, относящиеся к зоне деятельности регионального оператора, можно решить дистанционно. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

ЦОК в Пскове: 180000, Псков, улица Льва Толстого, 3;

ЦОК в Великих Луках: 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Телефоны call-центров Экопрома: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Также задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.