ЖКХ

Три контейнера установил регоператор в деревне Псковского района

Три контейнера для ТКО, объемом 1,1 кубических метров каждый, установил региональный оператор в деревне Горнево Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Емкости для отходов установлены на въезде, в середине и в конце населенного пункта. Вывоз отходов из указанных баков будет осуществляться по вторникам и субботам еженедельно.

Всего с начала 2019 года Экопром установил в Псковской области порядка 11000 контейнеров различного объема. Баки размещаются в местах накопления, определенных органами местного самоуправления и внесенных в соответствующий реестр.