ЖКХ

В Новоржевском районе вывоз ТКО затруднен из-за заросших контейнерных площадок

В Новоржевском районе вывоз ТКО зачастую бывает затруднен из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Мехуборка Псков», часть мест накоплений в Новоржеве и некоторых деревнях района не оборудованы, контейнеры буквально врастают в землю. «Баки приходится вытаскивать, порой катить к мусоровозу через густую траву и кусты. На всё это тратится много времени и сил», - заявили в компании и добавили, что большинство оборудованных контейнерных площадок также заросли травой.

Содержание и оборудование мест накопления ТКО входит в обязанности их собственников, либо организаций, в управлении которых находятся данные контейнерные площадки. Это могут быть управляющие компании, ТСЖ, юрлица, муниципальные власти.

Напомним, на летний период в график вывоза ТКО в Новоржевском районе были внесены корректировки. По просьбе глав волостей в некоторых населенных пунктах была увеличена кратность вывоза отходов в связи с приездом дачников. «Вывоз налажен, сбоев не было. На линии 5 дней в неделю работает одна машина, один экипаж», — добавил представитель «Мехуборки» в Новоржевском районе.