ЖКХ

Стихийные свалки возле контейнерных площадок создают в Пушгорах и Новоржеве

Стихийные свалки возле контейнерных площадок фиксируют водители Мехуборки в Пушкинских Горах и Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

«Очень часто люди складируют вблизи контейнеров для ТКО строительный мусор, древесные остатки, ветки, траву. Вывоз таких отходов не входит в зону ответственности регионального оператора, для этого управляющей компании или органу МСУ нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией», - отметил представитель компании - оператора по транспортированию ТКО в Новоржевском и Пушкиногорском районах.

Он добавил, что в летний период объемы твёрдых коммунальных отходов в Пушкинских Горах и Новоржеве выросли, нагрузка на экипажи увеличилась. «Но мы справляемся, организован нормальный рабочий процесс. Если что-то пропустим - например, люди выставят мешки в другое место или время - граждане сообщают в диспетчерскую, и мы конструктивно решаем вопрос. Жители благодарят за оперативное реагирование», - рассказал представитель Мехуборки.