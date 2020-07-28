ЖКХ

В двух деревнях Островского района изменится график вывоза ТКО

В двух деревнях Островского района изменится график вывоза ТКО. Теперь отходы из контейнеров, установленных в деревне Заньково и Ларино, будут вывозить каждый понедельник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Экопрома».

В Островском районе услугой по обращению с ТКО охвачены 64 населенных пункта. В райцентре и во всех деревнях есть контейнеры, вывоз осуществляется в соответствии с установленными графиками.

Оператором по транспортированию ТКО в муниципалитете является АО «Островспецавтопарк». Ежедневно на маршруты выезжают 4 машины: 3 мусоровоза и 1 единица спецтехники для сбора крупногабаритного мусора.