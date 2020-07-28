ЖКХ

400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости

400 фирменных пакетов для ТКО передал «Экопром» администрации Гдова для проведения экологической акции «Зеленая весна». 120-литровые мешки раздадут участникам уборки территории городской крепости 13 августа. Собранный на субботнике мусор вывезет ООО «Мехуборка Псков», сообщили Псковской Ленте Новосотей в организации.

Начало субботника – в четверг, 13 июня, в 11:00 у районного Центра досуга и культуры. Принять участие в субботнике может любой желающий. По возможности при себе необходимо иметь грабли, вилы, лопаты, уборочную технику.

В акции «Зеленая весна» гдовичи впервые приняли участие в 2019 году. Тогда жители города и района стали победителями во всероссийском конкурсе, организованном Неправительственным экологическим фондом им. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы.