ЖКХ

Общественный пресс-центре ПЛН: Экологическая реформа в Псковской области

В четверг, 13 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная экологической реформе в Псковской области.

В рамках пресс-конференции спикеры расскажут о том, какие изменения уже произошли в сфере обращения ТКО в Псковской области и что еще изменится в ближайшей перспективе.

Какую часть населенных пунктов удалось охватить реформой? В каких из них обслуживание в отношении обращения с коммунальными отходами близится к доступному идеалу, а в каких - требует значительной доработки, ощутимых дополнительных мер? С какими проблемами регоператор вступил в 2020 год, и какие из них уже удалось решить?

Насколько успешно реализовывается подход раздельного мусора в Пскове и в Псковской области? Как, по мнению, экспертов будет развиваться это направление в дальнейшем? Когда будут реализованы проекты экотехнопарков в регионе, и что они дадут его жителям?

Какова платежная дисциплина местных жителей в части оплаты услуг регоператора?

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов и директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст.

Дата проведения: 13 августа. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.