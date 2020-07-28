ЖКХ

Территориальную схему обращения с отходами в Псковской области актуализируют к ноябрю

К ноябрю 2020 года в Псковской области актуализируют территориальную схему обращения с отходами. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сегодня, 13 августа, на пресс-конференции, посвященной экологической реформе в регионе.

«Комитету наконец-таки удалось провести конкурс на актуализацию территориальной схемы обращения с отходами. Контракт заключен, и к ноябрю схема будет актуализирована, приведена в соответствие с требованиями законодательства», - заявил Сергей Грахов.

Кроме того, он отметил, что проект схемы будет вынесен на публичное обсуждение. «Это должен быть живой и понятный документ, который отражает ситуацию в регионе с отходами», - пояснил Грахов.