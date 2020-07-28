ЖКХ

В Пскове наладили замену контейнеров для отходов после ремонта квартир

В Пскове налажена регулярная замена 8-кубовых контейнеров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов. Для вывоза таких бункеров-накопителей в автопарке «Мехуборки» есть грузовики ГАЗель Next, FORD, КАМАЗы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

ГАЗ оснащен мультилифтом — погрузо-разгрузочным механизмом, с помощью которого осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля контейнера для мусора. Машина забирает полный 8-кубовый бункер и устанавливает на его место пустой.

Напомним, крупногабаритные отходы (КГО) – мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений, размер которых не позволяет складировать их в контейнерах. Размещать их нужно в специальном контейнере или на площадке для накопления КГО. Крупногабаритные отходы вывозят спецтранспортом на основании мониторинга, который проводят специалисты регоператора по обращению с ТКО, и заявок, поступающих от управляющих компаний.