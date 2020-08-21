ЖКХ

Два контейнера установили на улице Хвойной в Пскове

Два контейнера объемом по 1,1 куб. м появились на новой контейнерной площадке в частном секторе на улице Хвойной в Пскове. Они предназначены для нужд жителей близлежащих домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром».

Ранее управление городского хозяйства администрации Пскова определило место накопления, внесло его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудовало площадку в соответствии с нормами СанПиНа и подало заявку в «Экопром» на поставку контейнеров. После этого региональный оператор установил на указанной площадке контейнер и включил его в график вывоза ТКО.

Напомним, в соответствии с требованиями СанПиНа место накопления должно находиться на твердом покрытии и иметь трехстороннее ограждение высотой не менее 1 м. На площадке должна быть размещена информация об организации, которая вывозит мусор, о лицах, ответственных за её содержание, о сроках вывоза отходов. Необходимо наличие подъездного пути, отметили в компании.

Расстояние до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций — не менее 25 м.

Мусоросборники должны быть закрыты и находиться в исправном состоянии.

Для определения количества контейнеров и бункеров учитывается численность населения, которое ими пользуется, и нормативы накопления ТКО, установленные в регионе.